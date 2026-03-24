Meerdere aanhoudingen bij grootschalige grenscontrole langs de oostgrens

REGIO, A7 – De Koninklijke Marechaussee heeft op donderdag 19 maart een grootschalige grenscontrole uitgevoerd langs de gehele oostgrens. Tijdens deze controle, onder de naam ‘Korridor Fahndung’, zijn op verschillende locaties aanhoudingen verricht en meer dan 1.300 voertuigen gecontroleerd. De inzet van de Marechaussee was gericht op het bestrijden van irreguliere migratie en het aanpakken van mensensmokkel.
Resultaten in cijfers
Tijdens de controle zijn in totaal 1.349 voertuigen (waaronder personenauto’s, vrachtwagens, bussen en treinen) en 2.432 personen gecontroleerd. Dit leidde tot de volgende resultaten:
- 10 aanhoudingen;
- 19 overtredingen van de Vreemdelingenwet;
- 31 overtredingen van de Opiumwet;
- 24 gevallen van rijden onder invloed (alcohol/drugs);
- 17 gevallen van rijden zonder rijbewijs;
- 6 aangetroffen vervalste documenten;
- 41 inbeslagnames;
- 120 verkeersovertredingen.
In de provincie Limburg hielden marechaussees een verdachte aan op verdenking van mensensmokkel en werd bij een andere controle een inreisverbod opgelegd. Op de A7 in de provincie Groningen werd een vreemdeling de toegang tot Nederland geweigerd omdat deze niet aan de toelatingseisen voldeed.
Tijdens de controles zijn tevens verschillende strafbare feiten geconstateerd. Op de A12 bij Zevenaar troffen marechaussees een persoon aan met een vals rijbewijs. In de provincie Limburg leidde een doorzoeking van een voertuig tot de vondst van een kleine hoeveelheid cocaïne en 2.000 euro aan vals geld. Daarnaast zijn op diverse locaties aanhoudingen verricht voor het rijden onder invloed van drugs en alcohol.
Internationale samenwerking
De actie ‘Korridor Fahndung’ wordt vaker per jaar georganiseerd. De operatie vond plaats in nauwe samenwerking met partners als de Douane, de Politie, de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en de RDW. Ook de Duitse politie nam deel aan deze internationale actie.
Bron: Koninklijke Marechaussee