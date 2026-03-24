Oud-burgemeester Rikus Jager verkenner gemeente Pekela

PEKELA – Voormalig burgemeester Rikus Jager van de Drentse gemeente Westerveld wordt verkenner voor de vorming van een nieuw college in de gemeente Pekela. Dat gebeurt op verzoek van de Pekelder PVV, die afgelopen woensdag winnaar is geworden van de gemeenteraadsverkiezingen.
‘We zijn blij dat hij ja heeft gezegd tegen ons verzoek’, zegt Arthur van Dooren, fractievoorzitter van de Pekelder PVV. ‘Wat mij betreft mag hij zo snel mogelijk aan de slag.’
De 71-jarige Jager was lange tijd Tweede Kamerlid voor het CDA, werd daarna burgemeester van Westerveld en was de laatste jaren waarnemend burgemeester in Dalfsen in de provincie Overijssel. Ook heeft de geboren Stedumer meegewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Groningen.
Op woensdag 1 april wordt de nieuwe gemeenteraad van Pekela geïnstalleerd. Daarbij zal voor het eerst in de Pekelder geschiedenis een duidingsdebat worden gehouden. Ook wordt de precieze opdracht voor Rikus Jager geformuleerd om tot een nieuw college te komen.
Bron: Gemeente Pekela