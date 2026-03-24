Provincie helpt gemeenten bij vernieuwen woonwijken

GRONINGEN – De provincie Groningen komt met een nieuwe subsidieregeling voor gemeenten om hen te helpen bij de herstructureringsopgave in bestaande woonwijken of buurten. Voor de komende 2 jaar is er vier miljoen euro beschikbaar, een gemeente kan maximaal vier ton aanvragen. Gedeputeerde Roemers vindt dat iedereen in Groningen een passende woning moet kunnen vinden. “Door wijken te verbeteren en nieuwe woningen te bouwen, versterken we onze dorpen en steden. Deze regeling helpt gemeenten om de plannen hiervoor uit te voeren.”
Veel woningen in onze provincie zijn verouderd en niet energiezuinig. Ook sluiten ze vaak niet meer aan bij de behoeften van de groeiende groep ouderen en kleinere huishoudens. Gemeenten willen graag investeren in het vernieuwen van wijken, maar lopen daarbij regelmatig tegen financiële grenzen aan. De provincie ziet herstructurering van een woongebied bovendien als kans voor de bouw van extra woningen.
Doel regeling
De regeling richt zich op het financieel haalbaar maken van herstructureringsplannen. Projecten moeten altijd bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad. Dat kan bijvoorbeeld door verouderde delen van buurten opnieuw in te richten of het creëren van extra woonruimte met een extra etage of het splitsen van bestaande woningen. De regeling is opgesteld in afstemming met de Groninger gemeenten.
Aanvragen
De brede opzet van de regeling draagt bij aan betere en toekomstbestendige woonwijken. Gemeenten kunnen vanaf 1 mei 2026 tot 1 juli 2027 een aanvraag indienen via www.provinciegroningen.nl.
Bron: Provincie Groningen