Provincie helpt gemeenten bij vernieuwen woonwijken

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 24 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEEST BEWOLKT | TWEE GURE DAGEN

Er is vandaag vrij veel bewolking met soms een beetje zon, maar dat is dan meestal maar een fletse zon. Het blijft nog wel droog en koud is het niet met een middagtemperatuur rond 13 graden, maar de wind gaat toenemen. Die is windkracht 3 tot 4 en vanmiddag windkracht 4 tot 5 met windvlagen, en vanavond komt er af en toe windkracht 6.

Die toename van de wind is door de nadering van een regenfront, wat komende nacht gaat passeren. Dan is er ook kans op windstoten en na dat front is het morgen koud en guur weer. Het maximum voor morgen maar 9 graden, maar er komen af en toe flinke buien voorbij met kans op hagel en onweer. Er is morgen windkracht 4 tot 5 uit west tot noordwest met uitschieters naar windkracht 6 tot 7. Helemáál bewolkt is het morgen niet want soms zijn er enkele mooie opklaringen.

Donderdag zijn dat er wat meer, maar ook dan is het onbestendig met soms enkele regen- of hagelbuien. Het is donderdag ook koud met een minimumtemperatuur rond +1 en een maximum rond 6 graden. Door de kou en een hagelbui kan het dan daarom gemakkelijk glad worden op de weg, vooral ‘s nachts en ‘s ochtends. Vrijdag is dat voorbij maar er is dan weer veel bewolking met soms regen of motregen. Maximum vrijdag rond 9 graden. Na vrijdag is het in het weekend licht wisselvallig met soms wat regen en soms een beetje zon.