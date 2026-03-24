Startbijeenkomsten Camino Schiermonnikoog- Münster en het Kloosterpad Groningen

GRONINGEN, TER APEL, ADUARD – Met ingang van het weekend van 9-12 april is Groningen 2 nieuwe lange afstandswandelpaden rijker. De Camino Schiermonnikoog- Münster/Oldenzaal en het Kloosterpad Groningen komen dan beschikbaar op www.spig.nl. In dit hele weekend worden op verschillende locaties op de routes startbijeenkomsten gehouden te weten 4 in Duitsland en 3 in Groningen.

Deze startbijeenkomsten worden gehouden op donderdag 9 april om 11.00 uur in het Pelstergasthuis te Groningen en om 15.00 uur in het Museum Klooster Ter Apel en op zaterdagmiddag 11 april om 15.00 uur in het Kloostermuseum Sint Bernardushof in Aduard.

Tijdens deze startbijeenkomsten worden de routes gepresenteerd en worden de folders en wandelgidsen overhandigd aan bestuurders en betrokken organisaties en is er ruimte voor ontmoeting van pelgrims en wandelaars. In Aduard wordt dit gecombineerd met de opening van het museumseizoen en wordt er ook een lezing gehouden over Pelgrimeren van vroeger en nu.

5 jaar Vrijwilligerswerk.

Vrijwilligers van de Stichting Pelgrimeren in Groningen hebben in totaal 5 jaar gewerkt aan de voorbereiding van deze twee lange-afstandswandelingen van respectievelijk 490 en 460 km, die qua lengte wel vergelijkbaar zijn met het Pieterpad. Na het uitzetten van de etappes, het overleg met autoriteiten en het nalopen is het nu zover dat deze wandelroutes digitaal worden gepresenteerd op www.spig.nl. Er is afgezien van bewegwijzering maar alle routes worden wel gratis beschikbaar gesteld.

Camino naar Münster en Oldenzaal.

De Camino, wat feitelijk “weg” of “pad” betekent en vaak gebruikt voor een pelgrimsroute, kan in Münster weer vervolgd worden naar Rome en Santiago de Compostella via de bestaande Camiono’s. Via de neventak kan de route ook gaan naar Oldenzaal; het begin van de oostelijke Camino door Nederland.

De vele plaatsen en dorpen op de 14 etappes door Groningen van deze Camino hebben nu allemaal een verbinding met Santiago de Compostella. Er is ook veel wat Nederland en speciaal de provincie Groningen met Münster verbindt. St. Liudger heeft veel kerken gesticht in Noord Groningen en is de eerste bisschop van het Bisdom Münster en de stichter van de stad Münster. Gedurende bijna 750 jaar vielen de Groninger Ommelanden grotendeels onder het bisdom Münster. Maar ook de Prins Bischop Bernhard van Galen is geen onbekende in Groningen. Met de Münsterse oorlogen heeft hij vergeefs geprobeerd om Groningen te veroveren. In Groningen is hij daarom beter bekend als Bommen Berend en is het nog altijd een reden om dat jaarlijks te vieren met het Gronings ontzet op 28 augustus. De route staat bol van historie onder andere met het begin van de 80-jarige oorlog bij Heiligerlee en het einde ervan in de Vredeszaal van Münster. De route is bij uitstek geschikt voor wandelaars en pelgrims vanwege de rust en ruimte onderweg, de vele middeleeuwse kerken en kloosters op de route, de uiteenlopende landschappen en natuurgebieden rondom Waddenzee, Dollard en de Eems.

Kloosterpad Groningen.

Het Kloosterpad Groningen onthult het bijna verborgen verleden van de maar liefst 34 kloosters in Groningen. Er is maar weinig overgebleven van de gebouwen behalve in Ter Apel waar bijna het hele kloostergebouw bewaard is gebleven en voor de rest zijn delen van kloosters overgebleven in Aduard de ziekenzaal, in Ten Boer de Kloosterkerk en in Thesinge het koor van de kloosterkerk. Maar overal in het landschap treffen we echter wel sporen aan van dit rijke verleden. Met onder andere landontginning, waterbeheer en baksteenfabricage hebben kloosters een onuitwisbare bijdrage geleverd aan onze Groningse beschaving. Het klooster van Schiermonnikoog is daar aan toegevoegd omdat dit het enige klooster is dat nog als klooster functioneert. Het Kloosterpad van Ter Apel naar Schiermonnikoog, kan in beide richtingen worden gelopen, laat verdere alle schatten van natuur, cultuurhistorie en religieus erfgoed van Groningen zien langs van de vele wandelpaden.

Voor dit project werkt de Stichting Pelgrimeren in Groningen samen met de Stichting Het Stille Goud dat het bezinningstoerisme wil stimuleren in onze provincie. Het project “Camino Schiermonnikoog, Münster en Kloosterpad Groningen” wordt mede mogelijk gemaakt door het Interreg-programma Deutschland-Nederland en zijn programmapartners en wordt medegefinancierd door de Europese Unie (EU), het Scholtenkamminga en Landbouwfonds Groningen en het Nationaal Programma Groningen.

Bron: Peter Dijkstra

Beelden: Peter Dijkstra en Albert Wildeman