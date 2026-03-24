Zwemlessen in de buitenbaden van Westerwolde

SELLINGEN, TER APEL – Deze zomer kunnen kinderen in Westerwolde weer starten met zwemlessen in de openluchtbaden De Barkhoorn en Moekesgat. Vanaf 25 april 2026 gaan de lessen van start. Ouders kunnen hun kinderen nu aanmelden via de gemeente.
Leren zwemmen in een veilige en vertrouwde omgeving
Zwemles is een belangrijk moment voor kinderen: spannend, leuk en leerzaam. Deze zomer kunnen
zij in onze buitenbaden stap voor stap leren zwemmen onder begeleiding van deskundige en
gecertificeerde zweminstructeurs.
Vaste lesdagen en aanmelden
Kinderen volgen twee keer per week zwemles. De zwemlessen worden gegeven in de:
- De Barkhoorn op woensdagmiddag en zaterdagochtend.
- Moekesgat op dinsdag- en donderdagmiddag.
De lessen duren 30 minuten en worden gegeven in kleine groepen. Zo krijgt ieder kind voldoende
aandacht. Na het buitenseizoen kunnen kinderen verder met zwemles in het overdekte zwembad De
Barlage.
- Aanmelden kan eenvoudig via: www.westerwolde.nl/zwemlessen
Stichting Leergeld
Voor gezinnen waar zwemles financieel lastig is, bestaat Stichting Leergeld. Zij kunnen helpen met een vergoeding voor de zwemlessen. Meer informatie? Kijk op: Stichting Leergeld Zuid-Oost Groningen
Bron: Gemeente Westerwolde