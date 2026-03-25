Burgemeester Jaap Kuin informateur in Borger-Odoorn

BORGER-ODOORN, PEKELA – Burgemeester Jaap Kuin van Pekela wordt informateur in de Drentse gemeente Borger-Odoorn. De lokale partij Gemeentebelangen kwam daar bij de gemeenteraadsverkiezingen als grootste uit de bus. Daarmee neemt de partij het voortouw in de formatie en heeft zij burgemeester Kuin gevraagd om de mogelijkheden voor een coalitie te verkennen.
Alle andere partijen in de gemeente Borger-Odoorn hebben ingestemd met de voordracht van burgemeester Kuin. ‘Het is voor mij een eer om de gemeente Borger-Odoorn te mogen begeleiden in het vormen van een nieuw college voor de komende vier jaar’, zegt Kuin er zelf over. ‘Ik heb er zin in en hoop dat de gesprekken in harmonie zullen verlopen.’
Met burgemeester Kuin als informateur heeft Gemeentebelangen vertrouwen in het proces. ‘Met Kuin als verkenner hopen wij een college te kunnen vormen die recht doet aan de verkiezingsuitslag en die zich maximaal inzet voor de belangen van onze inwoners’, aldus GB-voorzitter Freek Buijtelaar. ‘We wensen hem veel succes in deze rol.’
Bron: Gemeente Pekela