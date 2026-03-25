De Adviesraad Sociaal Domein Pekela krijgt versterking

PEKELA – De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Pekela heeft er vier nieuwe leden bij. Zij werden vorige week officieel benoemd door het college van burgemeester en wethouders en welkom geheten door wethouder Ellen van Klaveren.
De Adviesraad adviseert het college over sociale onderwerpen die veel inwoners raken, zoals jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en gezondheid. Met de komst van de nieuwe leden bestaat de Adviesraad nu uit elf leden en een onafhankelijk voorzitter.
Wethouder Ellen van Klaveren: ‘Deze nieuwe leden brengen waardevolle kennis en ervaring mee en daarmee versterken zij de Adviesraad. Zo zorgen we er samen voor dat de plannen van de gemeente nog beter aansluiten bij wat er speelt bij inwoners.’
Het afgelopen jaar adviseerde de Adviesraad onder meer over de woonzorgvisie en de sport- en beweegnota. Ze pleitte er bijvoorbeeld voor om het Jeugdfonds Sport & Cultuur nog beter onder de aandacht te brengen, zodat meer jongeren kunnen meedoen aan sport en culturele activiteiten.
De Adviesraad vergadert maandelijks en geeft gevraagd én ongevraagd advies aan het gemeentebestuur om het sociaal beleid in gemeente Pekela te versterken.
Meer informatie en de adviezen zijn te vinden op www.pekela.nl/adviesraadsociaaldomein.
Op foto 1 (bovenste rij van links naar rechts): Martin Ritzema, Tiedo Haan, Jalien Nomden, Charissa Voort-ten Have, Miranda Geertsema-Kats, Hennie Hemmes (voorzitter), Grietje Kuiper-Wageman, Yvonne Leeuwerik, Egge Bloem. Onderste rij (van links naar rechts): Ellen van Klaveren (wethouder Sociaal Domein), Selma Lewering, Rafael Franzen. Niet op de foto: Rob Vergouw.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela