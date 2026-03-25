Derde editie Ondernemers Ontmoetingsdag in Sellingen in voorbereiding

SELLINGEN – De voorbereidingen voor de derde editie van de Ondernemers Ontmoetingsdag in Sellingen zijn in volle gang. Ondernemersvereniging Sellingen is druk bezig om opnieuw een geslaagde dag neer te zetten voor ondernemers, verenigingen en bezoekers uit Sellingen en omgeving.
De ontmoetingsmarkt vindt plaats op zaterdag 11 april 2026 op de Brink in Sellingen. Net als voorgaande jaren belooft het weer een gezellige en informele dag te worden, waar ontmoeting en verbinding centraal staan.
Tijdens de vorige editie presenteerden zich zo’n 30 ondernemers uit de regio. In een ongedwongen sfeer kregen bezoekers de kans om kennis te maken met een grote diversiteit aan lokale ondernemingen. Ondernemers lieten zien waar zij mee bezig zijn en deelden hun passie voor het ondernemerschap.
Een nieuwe toevoeging vorig jaar was de verkoop van diverse producten, iets wat goed werd ontvangen door het publiek. Ook dit jaar zullen er weer verschillende producten en diensten worden gepresenteerd en tentoongesteld.
De Ondernemers Ontmoetingsdag groeit daarmee uit tot een waardevol moment voor zowel ondernemers als bezoekers om elkaar te ontmoeten, inspiratie op te doen en de lokale economie een impuls te geven.
Bron: Ondernemersvereniging Sellingen