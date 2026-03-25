Femke Nap ontvangt als eerste kinderburgemeester van Oldambt ambtsketen

WINSCHOTEN — Kinderburgemeester Femke Nap heeft in het gemeentehuis van Winschoten haar officiële ambtsketen ontvangen. Burgemeester Cora-Yfke Sikkema hing de keten om tijdens een ceremonie in de raadzaal.
De ambtsketen is ontworpen samen met het kinderburgemeestersteam en staat symbool voor alle kinderen in Oldambt. In het ontwerp zijn verschillende symbolen verwerkt die verwijzen naar de gemeente en naar belangrijke waarden voor kinderen.
Op de keten zijn onder meer een duif, een lieveheersbeestje en andere herkenbare elementen te zien. Volgens Femke hebben die een duidelijke betekenis. “Dat staat voor liefde, vrede en tegen geweld,” legt ze uit. Ook verwijzen symbolen naar de Graanrepubliek en de klokkengieterij in de regio.
Femke is sinds een half jaar kinderburgemeester en vertegenwoordigt de gemeente bij activiteiten die voor kinderen belangrijk zijn. Binnenkort reist zij naar de Landelijke Dag van de Kinderburgemeesters in Zwolle, waar zij samen met andere kinderburgemeesters onder meer nadenkt over een ideaal schoolplein. “Dat iedereen mee kan doen en dat het toegankelijk is voor iedereen,” zegt ze.
Met de ambtsketen kan Femke haar rol als kinderburgemeester nu officieel uitdragen bij evenementen en bijeenkomsten in de gemeente.
