GemeenteBelangen Veendam start verkenning voor stabiel lokaal bestuur

VEENDAM – Na de voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen neemt GemeenteBelangen Veendam (GB) als grootste partij het voortouw in de vorming van een nieuw bestuur.
Deze week zijn de eerste oriënterende en beschouwende gesprekken met alle gekozen partijen begonnen. Met de winst van 7 zetels heeft de kiezer een duidelijk mandaat gegeven aan GemeenteBelangen Veendam. De partij feliciteert alle andere partijen met hun behaalde resultaat en kijkt uit naar een constructieve samenwerking in de nieuwe raadsperiode. Om recht te doen aan de uitslag, voert GB deze week gesprekken met de volledige breedte van de nieuwe raad; GemeenteBelangen Veendam sluit hierbij niemand uit.
Oriënterende gesprekken
Het doel van deze eerste ronde is om van alle partijen te horen hoe zij de uitslag duiden en welke prioriteiten zij zien voor de toekomst van Veendam. De partij streeft naar een stabiele coalitie die zich richt op praktische, lokale oplossingen die de leefbaarheid en de kracht van Veendam direct versterken.
Definitieve uitslag
Terwijl de eerste gesprekken plaatsvinden, wordt de officiële uitslag van de verkiezingen op donderdag 26 maart om 10.00 uur definitief vastgesteld door het centraal stembureau. GB vindt het belangrijk om de inwoners van Veendam gedurende het gehele informatie- en formatieproces nauwgezet op de hoogte te houden van de voortgang.
Bron: Robert de Jonge GB Veendam