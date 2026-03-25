Gemeentebelangen Westerwolde benoemt Leendert Klaassen als verkenner

WESTERWOLDE – De partij Gemeentebelangen Westerwolde heeft voormalig waarnemend burgemeester Leendert Klaassen benoemd als verkenner. Dit werd maandag tijdens het duidingsdebat bekend gemaakt.
De heer Leendert Klaassen is gevraagd om uit te zoeken welke partijen de komende vier jaar het college in de gemeente Westerwolde gaan vormen. ‘In voorgaande jaren stelden we een verkenner uit onze eigen partij aan’, vertelt Giny Luth lijsttrekker van Gemeentebelangen Westerwolde. ‘Deze keer hebben we gekozen voor iemand buiten de partij. We zijn dan ook erg blij dat de heer Klaassen de taak als verkenner op zich gaat nemen. De heer Klaassen (76) is twee keer waarnemend burgemeester in de gemeente Westerwolde geweest. Hij kent de streek en ook de meeste raadsleden’, aldus Giny Luth. Ze heeft er alle vertrouwen in dat hij zijn taak als verkenner goed zal uitvoeren.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen kwam Gemeentebelangen Westerwolde, evenals vier jaar geleden, met vier zetels als winnaar uit de bus. Samen voor Westerwolde, de nieuwe partij van Wietze Potze, heeft eveneens vier zetels en het CDA van Harm Jan Kuper heeft drie zetels behaald. Samen vormen zij de grootste partijen in Westerwolde.
Vanaf morgen gaat de heer Klaassen met alle lijsttrekkers van de partijen die de gemeenteraad gaan vormen in gesprek. Binnenkort wordt bekend gemaakt welke partijen het college gaan vormen.