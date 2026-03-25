Groningen van Boven: ontdek de provincie vanuit een nieuw perspectief

SMEERLING, GRONINGEN – Groningen heeft er een bijzondere manier bij gekregen om de provincie te ontdekken. Met de lancering van Groningen van Boven kunnen bezoekers vanaf nu op verschillende plekken in de provincie digitaal de lucht in en het landschap vanuit een nieuw perspectief bekijken.
Groningen ontdekken vanuit de lucht
Wie een van de locaties bezoekt, scant eenvoudig de QR-code en stijgt digitaal omhoog voor een panoramisch uitzicht over het Groninger landschap. Zo worden de karakteristieke dorpen, kronkelende wegen en uitgestrekte velden op een nieuwe manier zichtbaar. Op de interactieve kaart op de website zijn alle locaties van de virtuele uitkijktorens te vinden. Daarnaast krijgen bezoekers tips voor plekken in de omgeving, van natuur en cultuur tot horeca en overnachtingsplekken. Zo vormt iedere uitkijktoren het begin van een nieuwe ontdekkingstocht door de provincie.
Verzamel de Groningen van Boven-buttons
Bij elke virtuele uitkijktoren hoort een unieke Groningen van Boven-button. Tijdens het digitale uitzicht kunnen bezoekers op zoek naar een verborgen kat. Wie hem vindt, kan een speciale button ophalen. Een speelse manier om alle locaties in Groningen te ontdekken.
Met Groningen van Boven krijgt het Groninger landschap letterlijk een extra dimensie. Het initiatief nodigt bezoekers uit om op pad te gaan en de provincie vanuit een verrassend perspectief te beleven. Het project werd vanmiddag in Smeerling gelanceerd en is een initiatief van Leon Eikens van Spiekerhûs en Wim Van der Glas van Van der Glas Videoproducties. Samen met Stichting ZO! Groningen is het project gerealiseerd met financiering van Provincie Groningen en gemeente Westerwolde.
Meer informatie: groningenvanboven.com