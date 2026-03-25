DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haselünne
het kader van een uitgebreid onderzoek hebben agenten van de politie-inspectie Emsland/Grafschaft Bentheim, in samenwerking met het Openbaar Ministerie Osnabrück, op maandag 23 maart 2026 een professioneel beheerde cannabisplantage in Haselünne ontdekt.
Het onderzoek begon met een overval op zondag 22 maart 2026. Een 27-jarige man meldde dat hij rond 15.00 uur was aangevallen en mishandeld door meerdere personen in de buurt van een kanaal bij de brug Lindenstraße/Kollwitzstraße in Lingen. Onder de gestolen spullen bevonden zich zijn portemonnee en een horloge. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met het politiebureau van Lingen via 0591/870.
Het daaropvolgende onderzoek leidde tot de identificatie van een 24-jarige verdachte uit Haselünne. Op verzoek van het Openbaar Ministerie Osnabrück werden vervolgens voor meerdere panden huiszoekingsbevelen verkregen.
In het kader van deze operatie ontdekten rechercheurs maandag een professioneel opgezette cannabisplantage op een voormalig landbouwbedrijf in de wijk Flechum. In een verlaten schuur werden honderden marihuanaplanten aangetroffen, die al volop in bloei stonden. Daarnaast namen agenten uitgebreide plantage-apparatuur, contant geld, mobiele telefoons, weegschalen en ander bewijsmateriaal in beslag.
Tijdens de operatie werden aanvankelijk twee verdachten in de directe omgeving van de plantage aangetroffen en aangehouden. Vervolgens arriveerde een derde verdachte, vermoedelijk de huurder van het pand, ter plaatse en werd ook aangehouden. De daaropvolgende uitgebreide documentatie en het veiligstellen van bewijsmateriaal duurden tot dinsdagmiddag.
Op verzoek van het Openbaar Ministerie van Osnabrück werden alle drie de verdachten aan een rechter van de rechtbank in Meppen voorgeleid. De rechter vaardigde arrestatiebevelen uit en de mannen, 24, 24 en 37 jaar oud, zitten nu in voorlopige hechtenis. Het onderzoek loopt nog.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland