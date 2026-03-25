Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 25 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

GURE DAG | KANS OP GLADHEID

Het wordt in de loop van de dag iets minder buiig en er komt geleidelijk ook wat zon bij, maar in de onstabiele lucht blijft er steeds ook kans op een regen- of hagelbui. De wind is eerst nog matig tot krachtig met windkracht 4 tot 6, maar die neemt gaandeweg iets af en dat geldt ook voor de windstoten. Het is natuutlijk wel een koude dag want de maximumtemperatuur is maar 8 graden.

Vannacht daalt de temperatuur tot ca. 2 graden en de kans op enkele buien neemt dan weer wat toe. Er zijn ook diverse buien met hagel of natte sneeuw en vooral door een hagelbui kan het glad worden op de weg.

Morgen is er een matige noordwestenwind. Die geeft een afwisselling van felle opklaringen, grote stapelwolken en af en toe enkele regen- of hagelbuien. Er is dus minder wind dan vandaag maar het is morgen wel wat kouder: maximumtemperatuur morgen rond 6 graden. Vrijdagnacht is het meest helder en droog. En koud: minimumtemperatuur rond 0 graden en vorst aan de grond, met gladheid op bruggen en viaducten. Overdag is er af en toe zon, ‘s avonds is er kans op regen.

In het komende weekend is het licht wisselvallig met wat zon, soms regen, en maxima rond 10 grden.