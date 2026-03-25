Met De Zonnebloem naar boerin Agnes

REGIO – Gisteren waren vijf vrijwilligers van De Zonnebloem afd. Alteveer-Onstwedde-Vlagtwedde op stap met 39 deelnemers naar boerin Agnes! Hieronder het verslag van Ria Huls.

We gingen met 39 deelnemers en 5 vrijwilligers met de bus naar boerin Agnes in Gasselternijveen. Agnes is bekend van boer(in) zoekt vrouw.

De deelnemers uit Vlagtwedde werden eerst opgehaald en daarna de deelnemers uit Onstwedde en Alteveer. In Onstwedde stapte Agnes ook in.

Tijdens een toeristische route vertelde Agnes heel veel over de plaatsen en gehuchten, waar we langs kwamen.

Zo vertelde ze van het gehucht Veenhof, waar 4 boerderijen staan en ik elk van hen de oorspronkelijke bewoners Veenhof heette. In een oud boerderij woont nu nog een Veenhof, een oude vrijgezel, die nog in de bedstee slaapt.

Bij haar boerderij aangekomen werden we eerst voorzien van koffie/thee met cake.

Ze vertelde hoe zij als eerste boerin aan het programma boer zoekt vrouw meedeed.

Uiteindelijk is zij met geen van de kandidaten getrouwd, maar heeft zij de liefde van haar leven 12 kilometer bij haar vandaan gevonden. Zij hebben samen drie kinderen. Zij hebben nog heel veel contact met de andere boeren, die ook meegedaan hebben met het programma. Ze zijn er altijd voor elkaar. Onlangs heeft boer Geert een ongeluk gehad in Portugal en alle boeren hebben hem een kaart gestuurd.

Na de pauze, waar een tweede kop koffie/thee werd aangeboden, vertelde Agnes over hun boerderij.

Hun boerderij telt 135 melkkoeien. Zij en haar man melken dagelijks de koeien, met een melkrobot. Voor de mest opruimen hebben ze een mestrobot. Elk jaar gaan de koeien naar buiten, maar ze twijfelt of ze hen dit jaar ook naar buiten doet. Ten eerste hebben ze daar ook last van de wolf en ten tweede moet ze voldoen, van de regering, aan een x aantal kg mest. Momenteel komt ze daar niet aan toe. En in de wei krijg je immers minder mest dan op stal. Enkele jaren terug heeft ze een nieuwe stal gebouwd.

Van het oude niet meer gebruikte deel hebben ze een ontvangstruimte gemaakt.

Ze hebben ook een winkeltje (veel zelfbediening). Hier verkopen ze melkproducten, eieren, advocaat en ijs. Ze heeft verschillende smaken advocaat te koop. De advocaat maakt ze zelf. We kregen allemaal 5 smaken om te proeven. We konden advocaat kopen, waar veel gebruik van werd gemaakt.

De bus bracht ons weer veilig thuis. Het was een zeer geslaagde middag.

Bron: Ria Huls

Foto: Edith Dijkstra