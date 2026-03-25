Paasmarkt in de Kanaalpassage biedt gezelligheid voor jong en oud

STADSKANAAL – Op vrijdag 3 april staat de Kanaalpassage in Stadskanaal in het teken van Pasen en het voorjaar. Bezoekers zijn van 10:00 tot 17:00 uur van harte welkom op de Paasmarkt, waar zowel binnen als buiten van alles te beleven is.
Van kramen tot livemuziek
In het overdekte winkelcentrum staan sfeervolle kramen met onder meer voorjaarsartikelen, paasdecoraties, lekkernijen en diverse kleine cadeaus. Daarnaast is er livemuziek voor extra sfeer tijdens de markt.
Vermaak voor de jongste bezoekers
Voor kinderen zijn er verschillende activiteiten. Buiten staat een springkussen klaar voor de jongste bezoekers en ook binnen is er volop vermaak. Uiteraard ontbreekt ook de paashaas niet: hij wandelt over de markt en gaat graag met bezoekers op de foto.
Met een gevarieerd aanbod aan kramen, muziek en activiteiten belooft de Paasmarkt in de Kanaalpassage een gezellige dag uit te worden voor jong en oud.
Bron en foto’s: Centrum Stadskanaal