Voorjaarsconcert regiokoor Boven-Wotter in De Ontmoeting Scheemda

SCHEEMDA – Het gemengd regiokoor “Boven Wotter” uit Winschoten houdt in april aanstaande een voorjaarsconcert.
Het concert vindt plaats op zaterdag18 april 2026 om 19.30 uur in de kerk De Ontmoeting te Scheemda. De kerk is open om 18.45 uur.
Als zangeressen treden op Paulien Muis en Anja Blouw. Het koor zal muzikaal worden begeleid door de instrumentalisten Petra van der Veen (dwarsfluit) en Stef Arends (accordeon).
Tijdens het concert zullen prachtige liederen 4-stemmig ten gehore worden gebracht. Zo zullen onder andere nummers als The Last Farwell, AsVaaier woord’n, Rivers of Babylon, ’t Zal weer veurjoar word.n, I have a Dream, De Roos, Geef de kinderen een wereld de revue passeren. Ook zullen Petra Van der Veen en Stef Arends als solisten de prachtige gevoelige nummers de Lindeboom en Nei Stoatenziel vertolken.
Het concert zal worden gepresenteerd door Alexandra Arends.
Alles staat onder leiding van dirigent Bernard Smidt.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij: LEO PRINS, telefoon 06-45923380 e-mail: leoprins@gmail.com of op de concert dag in de kerk vanaf 18.45 uur. (contant)
Voor meer informatie: www.bovenwotter.com.
Bron: Stef Arends