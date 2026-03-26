10e editie 4 Mijl van Emmen nadert: jubileumeditie vol beleving, innovatie en feest

EMMEN – Nog ruim twee weken en dan staat Emmen volledig in het teken van de 10e editie van de

Peter van Dijk Projects 4 Mijl van Emmen. Wat ooit begon als een lokaal hardloopevenement is uitgegroeid tot één van de grootste en meest sfeervolle hardloopfeesten van Noord-Nederland.

De jubileumeditie op zondag 12 april 2026 belooft groter, energieker en feestelijker te worden dan ooit. De voorbereidingen zijn in volle gang. De startnummers zijn inmiddels naar de drukker, de unieke jubileummedaille en het officiële eventshirt zijn onderweg en de organisatie maakt zich op voor een editie waarin sport, beleving en entertainment samenkomen.



Primeur: eigen 4 Mijl van Emmen app met live tracking

Nieuw dit jaar is de lancering van de officiële 4 Mijl van Emmen app. Hiermee kunnen deelnemers én

supporters het evenement intensiever beleven dan ooit tevoren. Via de app zijn deelnemers live te volgen op het parcours, zijn tussentijden en rankings direct inzichtelijk en ontvangen gebruikers actuele informatie en updates. Ook kunnen meerdere lopers tegelijk gevolgd worden, wat het evenement voor familie, vrienden en collega’s extra aantrekkelijk maakt. “Met deze app brengen we het evenement dichter bij iedereen langs de kant én thuis,” aldus de organisatie.



Laatste startbewijzen beschikbaar

De inschrijving voor de jubileumeditie is nog geopend, maar het aantal beschikbare startbewijzen neemt snel af. De organisatie verwacht opnieuw een grote toestroom van deelnemers. Er zijn afstanden voor ieder niveau: van de Kids Run (500 en 1000 meter) en de Unieke Kilometer tot de 4 Mijl, 8 Mijl en Business Run. Ook teams van scholen en verenigingen verschijnen massaal aan de start. Wie nog wil deelnemen, wordt geadviseerd niet te lang te wachten: vol = vol.



Meer beleving dan ooit langs het parcours

De 10e editie staat in het teken van maximale beleving. Langs het parcours zorgen (meer) DJ’s, live muziek, dansers en entertainment voor een unieke sfeer. Zelfs de busreis naar de start wordt onderdeel van de ervaring: bij de opstaplocatie worden deelnemers ontvangen met muziek en entertainment bij de Studiestad Emmen DOME tent. De samenwerking met partners zoals Studiestad Emmen en lokale organisaties zorgt voor een totaalbeleving van start tot finish. Bij aankomst op het Raadhuisplein wacht deelnemers een bijzondere finishervaring, waar zij als een ware Koning of Koningin worden onthaald.



4 Mijl Festival: sport en feest komen samen

Na de finish barst het feest los op het Raadhuisplein in Emmen, waar het gratis toegankelijke 4 Mijl Festival plaatsvindt. Met live optredens van onder andere JETSET, DJ Arno Schaddé en een afterparty in De Fuif wordt de jubileumeditie gezamenlijk gevierd door duizenden deelnemers en bezoekers. Het festival vormt de afsluiting van een dag waarin sport en gezelligheid samenkomen.



Samenwerking versterkt Drenthe als hardloopprovincie

De jubileumeditie staat ook in het teken van samenwerking. De 4 Mijl van Emmen bundelt de krachten met andere toonaangevende evenementen zoals de Cascaderun Coevorden, Meppel City Run en de 4 Mijl van Assen. Met ondersteuning van onder andere Sport Drenthe, RTV Drenthe en de provincie wordt gewerkt aan een gezamenlijke ambitie: Drenthe positioneren als dé hardloopprovincie van Noord-Nederland.



“Meedoen = meemaken”

De organisatie kijkt uit naar een jubileumeditie waarin sport, innovatie en beleving samenkomen. “De 10e editie wordt een feest voor iedereen: deelnemers, supporters en bezoekers. Dit wil je niet missen.”

Meer informatie en inschrijven: https://4mijlvanemmen.nl

Bron en foto’s: Paul van Put, 4 mijl Emmen