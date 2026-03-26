Amazing Grace Festival 2026: 5 jaar muziek- en gezinsfestival in Onstwedde

ONSTWEDDE – Tijdens het Pinksterweekend, van 22 t/m 25 mei 2026, staat Vakantiepark De Sikkenberg in Onstwedde weer in het teken van het Amazing Grace Festival. Het populaire christelijke muziekfestival viert dit jaar zijn 5-jarig jubileum met vier dagen vol muziek, Bijbelstudies en inspirerende sprekers.
Vier dagen voor het hele gezin
Het festivalprogramma is een mix van sing-ins, kinder- en jongerendiensten, workshops, Bijbelstudies en (worship)concerten met bekende christelijke artiesten:
Newworldson
Mozaiek Worship met Kees Kraayenoord
The Uprising (Aftershock & Roberto Rosso)
Jolien Damsma
Son of a Baptist
Greatly Blessed
Julian Goedhart & band
Victor van Riemsdijk & band
Arend Jansen & band
United4One
Gospel4U
Daarnaast delen sprekers Bram Rebergen, Fokko van der Struik en Bart Satijn hun inzichten rondom het thema ‘Wees het wonder!’ en is er voor de kinderen Kindertheater Knettergek en Ballon- en verteltheater Bas.
Kleinschalig en gezellige sfeer
Initiatiefnemers Rob van der Struik en Kees Koerts van Serious Music Events: “We zijn dankbaar dat we dit festival nu voor de vijfde keer mogen organiseren. De kleinschalige, gezellige setting spreekt jong en oud aan. Samen met de faciliteiten en ontspannen sfeer van De Sikkenberg maakt dit het perfecte Pinksterfestival voor gezinnen en jongeren.”
Meer verdieping en samenzang
Dit jaar ligt de focus op inhoud en samenzang. Rob: “Bezoekers gaven aan dat ze graag nog meer samen wilden zingen en de Bijbel openklappen. Daar hebben we naar geluisterd en spelen we dit jaar graag op in met de artiesten en sprekers die we hebben geregeld.”
Gratis gezinsdienst op Eerste Pinksterdag
Op zondag 24 mei, Eerste Pinksterdag, is de traditionele gezinsdienst gratis en voor iedereen toegankelijk. Dit jaar spreekt Fokko van der Struik, met muziek van United4One. De dienst start op 11.00 uur. Sari de Ruijter, eigenaar van De Sikkenberg: “Al jarenlang organiseren wij op Eerste Pinksterdag een gezinsdienst op de camping. Veel kerkelijke mensen uit de regio rekenen hierop en komen naar ons toe om samen het Pinksterfeest te vieren. Ook nu het festival op ons terrein plaatsvindt, zetten we op zondagochtend daarom het terrein open voor iedereen.”
Bron: Gospelfestival Onstwedde