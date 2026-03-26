Cittaslow-markt viert Groningse taal en cultuur tijdens Dieverdoatsiemoand

SELLINGEN – In het kader van de jaarlijkse Dieverdoatsiemoand organiseert de gemeente Westerwolde op zaterdag 28 maart een sfeervolle Cittaslow-markt in het gemeentehuis van Sellingen. Tijdens deze markt staat de Groningse taal, het Groninger land en de streekgeschiedenis centraal. Het evenement is onderdeel van een breder programma aan activiteiten in maart, waarmee inwoners en bezoekers de Groningse cultuur kunnen beleven.
Streekproducten historie en ambachten
Bezoekers kunnen genieten van een breed aanbod aan streek- en seizoensproducten, oude ambachten zoals kantklossen, frivolite en spinnen, en een tentoonstelling met historisch (beeld)materiaal uit Westerwolde. Ook is er een fototentoonstelling en is Heksje Hasje aanwezig.
Gratis mini-cursus Grunnegers
Tijdens de markt wordt de gratis taalsessie ‘Broes Kurzes Grunnegers’ aangeboden. In twee korte,
interactieve lessen maken deelnemers kennis met vijf varianten van het Gronings, luisteren zij naar een voordracht in het Westerwolds en zingen zij samen het Grönnens Laid. Daarnaast zijn er opdrachten en een quiz.
De sessies vinden plaats op:
- 10.30 – 11.15 uur
- 11.30 – 12.15 uur
Muzikaal optreden van Josien Bakker
De regionale artiest Josien Bakker verzorgt een optreden en brengt daarmee een muzikale ode aan
de Groningse cultuur.
Praktische informatie
Datum: zaterdag 28 maart
Tijd: 10.00 – 14.00 uur
Locatie: Gemeentehuis Westerwolde, Dorpsstraat 1, Sellingen
Toegang: gratis
Bron: Gemeente Westerwolde