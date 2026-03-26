De Ommelanders Sellingen winnaars Westerwolde Pubquiz

TER APEL – In het kader van de Dieverdoatsiemoand vond donderdagavond in de kantine van RSG Ter Apel de jaarlijkse Westerwolder Pubquiz plaats.
Een enthousiaste groep deelnemers, in teams van vier personen, ging de strijd met elkaar aan. Hun kennis over de Groninger taal en cultuur werd getest. De presentatie was in handen van Alex Vissering.
Uiteindelijk kwamen de Ommelanders uit Sellingen als winnaars uit de bus. Ze namen de wisselbokaal mee naar huis. Tweede werd PvdA Westerwolde en derde Kloosterkerk Ter Apel. De poedelprijs was voor De Borrelband.
Foto’s: Marijke Vissering