Duik in de prehistorie tijdens het oerweekend in het hunebedcentrum

BORGER – Tijdens het paasweekend van zaterdag 4, zondag 5 en maandag 6 april opent het Hunebedcentrum zijn poorten voor een bijzonder evenement: het OERweekend. Drie dagen lang wordt het Oertijdpark bevolkt door prehistorische bewoners die bezoekers meenemen op een ontdekkingsreis door duizenden jaren geschiedenis.
Tussen 11:00 en 17:00 uur is iedereen welkom bij het OERweekend in het Hunebedcentrum. Het Oertijdpark is dit weekend gevuld met prehistorische oermensen die het verleden tot leven wekken. Bezoekers gaan op ontdekking door duizenden jaren geschiedenis en maken kennis met oude ambachten, zoals brons gieten, ijzer smelten en vuur maken. Ook wordt er getoond hoe vuursteen wordt bewerkt tot vernuftige gereedschappen. Naast het kijken is er voor bezoekers bovendien genoeg om zelf uit te proberen.
De eerste boeren in Drenthe zijn meer dan 5.000 jaar geleden op een vaste plek gaan wonen. Tijdens het OERweekend krijgen bezoekers een kijkje in hun leven, en dat van de mensen die nóg langer geleden in Drenthe woonden: de jagers en verzamelaars. Het blijft niet bij kijken, als bezoeker kun je ook zelf een beetje oermens worden door deel te nemen aan allerlei activiteiten. Als je geïnteresseerd bent in het verleden dan is dit weekend dé kans om erin te duiken.
Het evenement vindt plaats in het Oertijdpark, het buitenterrein van het Hunebedcentrum waar bezoekers letterlijk door de prehistorie lopen, langs verschillende prehistorische boerderijen, akkers en bouwwerken.
⦁ Extra activiteiten: Talloze demonstraties van prehistorische ambachten.
⦁ Interactie: Speciale (kinder)activiteiten verspreid over het terrein.
⦁ Toegankelijkheid: De entreeprijzen blijven ongewijzigd. Bezoekers krijgen tijdens dit weekend dus aanzienlijk meer ‘oerbeleving’ voor hun reguliere ticket.
Stichting Hunebedcentrum in Borger zet zich in voor de bescherming en educatie rondom archeologische monumenten in Drenthe. Gelegen naast het grootste hunebed van Nederland, trekt het museum jaarlijks meer dan 80.000 bezoekers die hier alles leren over hunebedden, grafheuvels en de rijke prehistorie van de regio.
