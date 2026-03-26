Gemeente Westerwolde biedt 70-plussers mogelijkheid om kennis te maken met alarmeringssysteem

WESTERWOLDE – De gemeente Westerwolde wil inwoners ondersteunen om zo lang mogelijk veilig en
prettig thuis te wonen. Daarom krijgen zelfstandig wonende inwoners van 70 jaar en ouder de mogelijkheid om drie maanden kosteloos een alarmeringssysteem van LeefSamen uit te proberen. Dit systeem werkt met sensoren en een alarmknop waarmee een vertrouwd contactpersoon in geval van nood kan worden gewaarschuwd.
Noaberschap
In veel dorpen in Westerwolde letten buren al op elkaar. De gemeente wil dit verder versterken.
LeefSamen sluit hierop aan doordat familieleden, buren of vrienden bij een probleem als eerste worden gewaarschuwd. Pas als niemand beschikbaar is, wordt professionele hulp ingeschakeld.
Langer thuis wonen
Inwoners ontvingen eind februari een brief met alle informatie. Via de brief konden zij zich aanmelden
als deelnemer. De deelnemers proberen het systeem drie maanden gratis uit. Daarna kiezen ze zelf of
ze willen doorgaan. Wethouder Wietze Potze: “In Westerwolde vinden we het belangrijk dat mensen
veilig en prettig in hun eigen huis kunnen blijven wonen.”
Aanmelden
Inwoners van Westerwolde van 70 jaar of ouder die zelfstandig wonen, kunnen zich aanmelden via
www.leefsamen.nl/westerwolde of telefonisch via 040 – 780 0641.
Bron: Gemeente Westerwolde