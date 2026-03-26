Gemeentebelangen Oldambt: zorgvuldige verkenning cruciaal voor stabiel bestuur Oldambt

OLDAMBT – Gemeentebelangen Oldambt (GBO) heeft tijdens het duidingsdebat van woensdag benadrukt dat een zorgvuldig en transparant proces essentieel is voor het vormen van een stabiel nieuw bestuur.
Fractievoorzitter Albert Kuiper sprak zijn dank uit aan de inwoners die hun stem hebben uitgebracht en complimenteerde de organisatie van de verkiezingen. Tegelijkertijd uitte hij zorgen over de lage opkomst. “Dat vraagt om reflectie. We moeten ons blijven afvragen in hoeverre de raad nog een afspiegeling is van de samenleving.”
Volgens GBO moet de verkenner voldoende tijd nemen om met alle fracties in gesprek te gaan. Niet alleen de vraag wie samen een meerderheid kan vormen is van belang, maar vooral welke samenwerking duurzaam is. “Stabiliteit ontstaat niet op papier, maar in vertrouwen en draagvlak,” benadrukt Kuiper. De partij wijst daarbij op de stevige financiële uitdagingen die de gemeente te wachten staan, waaronder het ravijnjaar 2028. “Juist dan heb je een bestuur nodig dat tegen een stootje kan. Samen uit, samen thuis.”
GBO spreekt een duidelijke voorkeur uit voor een raadsbreed akkoord. Mocht worden gekozen voor een coalitieakkoord, dan moet het proces volgens de partij ruimte bieden aan alle fracties. “Iedereen moet kunnen meedoen aan de inhoud, ook als je niet in het college zit.”
Tijdens het debat werd bekend dat Roeland van der Schaaf, dijkgraaf bij Noorderzijlvest, de verkenning zal uitvoeren. GBO gaat zich de komende dagen beraden op de inzet richting de verkenner en houdt zich vooralsnog op de vlakte over mogelijke coalitievarianten.
Bron: Gemeentebelangen Oldambt