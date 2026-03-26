Informatiemiddag over COPD en depressie

HAREN – Op 14 april 2026 organiseert Longfonds i.s.m. het UMCG een informatiemiddag voor mensen met een longziekte, hun naasten en zorgverleners. Graag nodigen we je uit voor een longpuntmiddag boordevol informatie over het ‘Europees onderzoek PsyPal’ bij COPD en depressie. Locatie Beatrixoord Ruimte ‘De Uithoek’ begane grond, Dilgtweg 5 in Haren van 14.00 – 16.00 uur.
Op dinsdag 14 april is er opnieuw Longpunt Groningen, de ontmoeting waar longpatiënten en hun partners welkom zijn voor een themamiddag over longaandoeningen en het delen van ervaringen. Deze middag gaat het over het onderzoek “PsyPal: een Europees onderzoek naar het medicijn psilocybine voor klachten van somberheid en angst bij mensen met COPD”. Prof. Dr. Huib Kerstjens (longarts), Drs. Stephan Tap (onderzoeker) en Drs. Nina Schimmers (psycholoog) van het UMCG gaan hier een boeiende middag over verzorgen. Zij zullen vertellen over depressie en COPD, het onderzoek PsyPal en wat psilocybine als behandeling voor u kan betekenen. De onderzoekers gaan deze middag ook graag met u in gesprek, waarbij uw inbreng voor dit onderzoek zeer wordt gewaardeerd. U bent van harte welkom!
Wie een longziekte heeft krijgt natuurlijk de nodige informatie en begeleiding van de huisarts of het ziekenhuis. Maar het omgaan met een (vaak) chronische ziekte omvat meer. Hoe gaat dat met de inname van medicatie? Hoe richt je je leven zo goed mogelijk in? Welke hulpmiddelen en instanties zijn er allemaal? En wat kan de omgeving voor je betekenen?
Ervaringen
Voor een antwoord op al deze vragen is er het Longpunt. Een initiatief van het Longfonds i.s.m. zorgverleners in de regio. Regelmatig zijn er themamiddagen waarop patiënten en hun partners actuele informatie en praktische tips krijgen. Afwisselend houden artsen, fysiotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers e.d. er een voordracht. Maar het Longpunt is misschien nog wel het meest waardevol als dé plek om ervaringen uit te wisselen, tips op te doen en zorgen te delen.
Gratis deelname
Iedereen kan gratis deelnemen aan het Longpunt. Voor meer informatie kunt u bellen met Elly Beens, tel. (06) 51006815. Zie ook: groningen.longfonds.nl . Bezoekers worden verzocht geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van.
Bron: Longfonds