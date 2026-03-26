Inloopbijeenkomst nieuwe onderwijslocatie in Blijham

BLIJHAM – CBS De Loopplank, Kindcentrum De Wiekslag en de gemeente Westerwolde werken
samen aan plannen voor één nieuwe, gezamenlijke onderwijslocatie in Blijham. Op 14 april wordt hiervoor een inloopbijeenkomst georganiseerd. Betrokkenen, inwoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om binnen te lopen en meer te horen over de plannen.
Onderzoek naar een geschikte locatie voor onderwijs
De afgelopen periode is onderzocht welke plekken in het dorp geschikt zijn voor een nieuwe school.
Uit dit onderzoek komt het voetbalveld aan de Raadhuisstraat naar voren als meest geschikte locatie.
Er is nog geen definitief besluit. Het college van burgemeester en wethouders moet hier nog over
beslissen.
Vervolgstappen
Als het college het voetbalveld als voorkeurslocatie aanwijst, volgt aanvullend onderzoek. Daarbij
wordt onder meer gekeken naar de haalbaarheid van één gezamenlijke school op die plek, de
inrichting van het terrein, de gevolgen voor de buurt en kansen om samen te werken met verenigingen
en andere initiatieven.
Samen met inwoners en betrokkenen
De gemeente vindt het belangrijk om dit proces samen met inwoners en andere betrokkenen te
doorlopen. Tijdens de bijeenkomst wordt het onderzoek uitgelegd en worden de volgende stappen
besproken. Ook is er ruimte om vragen te stellen of ideeën en zorgen te delen. Medewerkers van de
gemeente zijn er om uitleg te geven. Ook de directies van CBS De Loopplank en Kindcentrum De
Wiekslag zijn aanwezig.
Praktische informatie
Datum: 14 april 2026
Tijd: 19.00 – 20.15 uur
Locatie: OBS De Wiekslag, Veurste Rou 4, Blijham
Toegang: vrije inloop, aanmelden niet nodig
Bron: Gemeente Westerwolde