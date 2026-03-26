DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Papenburg

Dinsdag vond rond 18:15 uur op de Borkumer Straße een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Een vrouw parkeerde haar grijze Peugeot 108 aan de kant van de weg. Toen ze terugkwam zag ze krassen op het voorspatbord aan de passagierszijde. De schade wordt geschat op ongeveer € 1.000,-. De politie van Papenburg vraagt getuigen contact op te nemen via 04961/9260.

Op woensdag vond tussen 18:45 en 21:15 uur op de Splittingstraat in Papenburg een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Een nog onbekende bestuurder, vermoedelijk in een Skoda, reed vanuit Papenburg richting Surwold. In de buurt van een pizzeria schampte het voertuig een geparkeerde Dacia. Beide voertuigen liepen schade op. De bestuurder vluchtte vervolgens van de plaats van het ongeval. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg via 04961/9260.

Heede

Gistermorgen werden brandweer en politie rond 9:37 uur gealarmeerd voor een brand in een woonhuis aan de “Am Kindergarten” in Heede. Bij aankomst stond het dak al volledig in brand. De bewoners hadden de woning al verlaten. De brandweer rukte uit met meerdere lokale eenheden en begon onmiddellijk met het blussen van de brand.

Volgens de eerste bevindingen werd de brand gedetecteerd door een rookmelder op de begane grond. Een 77-jarige bewoner zag rook uit de bovenverdieping komen en waarschuwde de andere gezinsleden. Zij bleven aanvankelijk in de woonkamer en reageerden pas nadat ze opnieuw waren gewaarschuwd voor het gevaar. Vervolgens verlieten alle bewoners via een trap aan de achterzijde de woning.

Een 49-jarige bewoner liep rookvergiftiging op en werd voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Uit eerste onderzoek blijkt dat de brand mogelijk in de kamer van de gewonde man is ontstaan. Een mogelijke oorzaak is kortsluiting in een kabel. Het onderzoek is gaande.

Het huis is zwaar beschadigd door de brand. De locatie is beveiligd. Het onderzoek naar de exacte oorzaak van de brand loopt nog.

Naast de brandweer van Heede werden ook de lokale brandweerkorpsen van Dersum, Dörpen en Surwold ingezet. Ook de ambulance en een energieleverancier waren ter plaatse. De totale schade wordt momenteel geschat op ongeveer € 100.000,-.

Kluse

Tussen dinsdag 20:00 uur en woensdag 05:30 uur is aan de Kirchstraße een auto gestolen. Een 44-jarige vrouw had dinsdagavond haar groene Toyota Avensis met Bulgaarse kentekenplaten geparkeerd op de parkeerplaats aan de Kirchstraße. De volgende ochtend ontdekte ze dat haar auto verdwenen was. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met het politiebureau in Dörpen op 04963/919090.

Meppen

Gisteravond zijn rond 18:45 uur op een schoolterrein in Meppen twee 17-jarige jongens het slachtoffer van een gewelddadige overval geworden. De twee jongens hadden met drie anderen afgesproken om een ​​oud conflict bij te leggen. Ze stuitten echter op een veel grotere groep van ongeveer 30 leeftijdsgenoten. De groep omsingelde de jongens, fouilleerde hen en beroofde hen. Er werd contant geld en pepperspray buitgemaakt. Een van de jongens werd vervolgens met wapenstokken en boksbeugels geslagen. De tweede jongen wist aanvankelijk te ontkomen, maar werd achtervolgd door een aantal van de overvallers en uiteindelijk gepakt, waarna ook hij werd geslagen. Tijdens de achtervolging wist hij de politie te bellen. Toen de daders beseften dat de politie was gebeld, vluchtten ze in onbekende richting. Beide jongens liepen verwondingen op.

De politie verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over de daders of het verloop van de gebeurtenissen contact op te nemen met de politie in Meppen op telefoonnummer 05931/9490.

Tussen dinsdag en woensdag is in Meppen bij twee bedrijfsbusjes ingebroken. In de Mozartstraße stalen onbekende daders tussen 15:18 en 06:57 uur gereedschap uit een busje. De schade wordt geschat op ongeveer € 2.000. Een andere diefstal vond plaats in de Uhlandstrasse, waar tussen 16:00 en 06:25 uur tuingereedschap een ander bedrijfsbusje werd gestolen. De waarde van de gestolen spullen is momenteel onbekend. Volgens de huidige informatie is er bij geen van beide voertuigen sprake geweest van inbraak. De precieze methoden die de daders hebben gebruikt, worden nog onderzocht. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/9490.

In het kader van een uitgebreid onderzoek naar meerdere zware diefstallen, waaronder een diefstal in een restaurant in de omgeving van Meppen, hebben politieagenten woensdagochtend meerdere huiszoekingen verricht. De huiszoekingen werden uitgevoerd op basis van bevel van de rechtbank van Osnabrück, in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie van Osnabrück. Het Openbaar Ministerie van Osnabrück zet het onderzoek voort.

De inzet werd voornamelijk uitgevoerd door de recherche van Meppen (KED). Agenten werden ondersteund door politie-inspectie Emsland/Grafschaft Bentheim en door hondengeleiders van de politie van Osnabrück.

Tijdens de huiszoekingen in twee panden werden talrijke bewijsstukken in beslag genomen. Het gaat onder meer om kleding die vermoedelijk tijdens de misdrijven is gedragen, communicatieapparatuur en mogelijk gereedschap dat bij de misdrijven is gebruikt. Er werden ook andere gestolen goederen teruggevonden, die volgens het lopende onderzoek verband houden met andere misdrijven.

Verder namen agenten een aanzienlijke hoeveelheid drugs, verpakkingsmateriaal, contant geld en diverse wapens in beslag. Ook werden precisieweegschalen en andere voorwerpen die kenmerkend zijn voor het drugsmilieu aangetroffen.

Tijdens de operatie werden een 31-jarige en een 33-jarige verdachte aangehouden. Beiden worden verdacht van betrokkenheid bij het lopende onderzoek.

De 31-jarige verdachte probeerde tijdens de huiszoeking bewijsmateriaal te vernietigen en verzette zich tegen de agenten. Hij werd vervolgens gearresteerd en voorgeleid aan de rechter. Op verzoek van het Openbaar Ministerie van Osnabrück vaardigde de rechter een arrestatiebevel uit en de man zit nu in voorlopige hechtenis.

Tegen de 33-jarige verdachte is ook een strafzaak aangespannen.

Daarnaast namen agenten een gestolen elektrische scooter in beslag.

Op basis van de huidige stand van het onderzoek zouden de verdachten verantwoordelijk kunnen zijn voor meerdere inbraken in de omgeving. De in beslag genomen bewijsmaterialen worden geëvalueerd en het verdere onderzoek is nog gaande.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland

Foto: Politie Meppen