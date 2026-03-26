Leerlingen Dollard College Pekela aan de slag tijdens Week van het Geld

PEKELA – Het is deze week de Week van het Geld! De eerstejaars van het Dollard College Pekela gingen daarom aan de slag met allerlei activiteiten om te leren over geld, risico’s en verleidingen.
Zo beleefden de leerlingen de escaperoom ‘Foute Centen’ en kregen ze met VR-brillen een realistisch beeld van criminele uitbuiting. Daarnaast vertelde VNN over de gevaren van verslavingen en legde de politie uit hoe money mules werken en wat witwassen is.
Samen met Halt, VNN, politie, jongerenwerk, boa’s, de gemeente en het Dollard College werd er een interactieve en leerzame voorlichting van gemaakt.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela