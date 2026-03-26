Molens in rouwstand na overlijden molenaar Jan Kugel

REGIO – De molens in Groningen staan in rouwstand. Dat is vanwege het overlijden van molenaar Jan Kugel uit Nieuwolda. Kugel was zeer actief in de molenwereld.
Zo was hij het gezicht van molen Edens in Winschoten, de oudste van de provincie Groningen, en gaf hij instructie aan molenaars in opleiding. Dat deed hij onder meer op de Pekelder molen De Onrust.
In de rouwstand staan de wieken op 5 vóór 12. Het is gebruikelijk de molen in de rouw naar het huis van de overledene te richten.
Jan Kugel is 78 jaar geworden.
Bron: Gemeente Pekela