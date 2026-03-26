GRONINGEN – Hieronder leest u het opiniestuk: Tolereer geen intolerantie van Ton van Kesteren.

Met grote zorg is kennisgenomen van de gebeurtenissen rond de Statenvergadering van 4 maart, waarbij activisten van Extinction Rebellion de orde van de vergadering hebben verstoord, ook gedurende de schorsing. Hierdoor ontstond onrust in het provinciehuis, onder meer in het atrium en op de publieke tribune. Aanwezige bezoekers, waaronder gasten van Statenleden, hebben aangegeven deze situatie als intimiderend en onveilig te hebben ervaren. Een aantal gasten heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie.

Het is onacceptabel dat Statenleden de zaal moesten verlaten, terwijl de ordeverstoorders zonder consequenties konden vertrekken. Het college heeft er namelijk voor gekozen geen aangifte te doen wegens huisvredebreuk. Daarmee wordt het signaal afgegeven dat huisvredebreuk, evenals het verstoren van democratische vergaderingen en activiteiten, zonder gevolgen blijft.

Het structureel uitblijven van daadwerkelijke handhaving, aangiftes en sancties zal uiteindelijk leiden tot verdere escalatie van acties. De geschiedenis laat zien dat radicale actiegroepen, die vaak beginnen met ontregelende acties, gaandeweg kunnen radicaliseren.

In Nederland zagen we dat in de jaren tachtig bijvoorbeeld bij de extreemlinkse actiegroep Revolutionaire Anti Racistische Actie (RaRa). Deze terreurgroep begon met zogenoemde ludieke acties tegen bedrijven en instellingen, maar ging later over tot intimidatie, vernieling, brandstichting en bomaanslagen, onder meer op Makro-vestigingen en Shell-tankstations. Radicalisering van dergelijke actiegroepen leidt vaak tot fysiek geweld. Politici en bestuurders die niet wilden toegeven aan de eisen van deze groep, waren hun leven niet zeker, zoals staatssecretaris Aad Kosto.

In 2002 werd Pim Fortuyn vermoord door een geradicaliseerde milieu- en dierenactivist. Geert Wilders wordt sinds oktober 2004 permanent zwaar beveiligd vanwege voortdurende bedreigingen door extremistische organisaties en individuen.

Het activisme van de intolerante beweging Extinction Rebellion ontwikkelt zich inmiddels ook in de richting van intimidatie, vernieling en ontwrichting van de samenleving. Het verstoren van het democratisch proces in Provinciale Staten van Groningen zal onherroepelijk leiden tot grimmiger en verdergaande acties.

Eerder werden in Groningen winkelpanden en gebouwen besmeurd en beklad en werden personeel en klanten geïntimideerd. Zo werd de entree van een kantoor van de ING geblokkeerd en het gebouw besmeurd. Ook werden kledingwinkels doelwit van bekladdingen, waarbij klanten en personeel werden geïntimideerd. Zo goten activisten van Just Stop Fast Fashion, een campagne van Extinction Rebellion, zwarte vloeistof in meerdere kledingwinkels in de Herestraat, waaronder The Sting, Costes, Vero Moda en Superdry, om aandacht te vragen voor hun standpunten.

Het provinciebestuur moet dan ook duidelijke grenzen stellen. Het is bekend dat enkele Statenleden actief betrokken zijn bij Extinction Rebellion, een beweging die zich richt op het beïnvloeden en verstoren van politieke besluitvorming. De wijze waarop de activisten het provinciehuis zijn binnengekomen en wie daarbij betrokken zijn geweest, rechtvaardigt een gedegen onderzoek. Ook daarop wordt in dit geval niet ingezet.

Er wordt helaas met twee maten gemeten. Klimaat en energietransitie zijn topprioriteit in de provinciale politiek. Op acties van klimaatactivisten wordt daardoor milder en politiek gekleurd gereageerd. Dat kan verklaren waarom er geen aangifte wordt gedaan en waarom Extinction Rebellion zelfs is uitgenodigd voor een gesprek.

Op acties van bijvoorbeeld Groningse boeren, die zich zorgen maken over hun bedrijfsvoering, volgt daarentegen wél aangifte en geen gesprek. Dat zijn feiten waarover de politiek verantwoordelijken zich zouden moeten beraden.

Ton van Kesteren

Fractievoorzitter Partij voor de Vrijheid, provincie Groningen