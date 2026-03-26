Pepijn Vemer nieuwe directeur van Coöperatie Sterke Musea Groningen

GRONINGEN – De Coöperatie Sterke Musea Groningen heeft per 1april 2026 een nieuwe directeur. De huidige directeur Marjon Edzes-Posthumus gaat met pensioen. Zij zal worden opgevolgd door Pepijn Vemer.
Pepijn Vemer heeft veel ervaring in de bestuurlijke en museale omgeving van het Noorden. Zo was hij wethouder in de gemeente Tynaarlo en is hij momenteel onder meer voorzitter van het Hunebedcentrum in Borger (Drenthe).
Volgens de voorzitter van het bestuur, mevrouw Grytsje Durkstra, werkt de Coöperatie in een complex en boeiend politiek en maatschappelijk speelveld. “Pepijn heeft laten zien zich daar goed in te kunnen bewegen. We denken daarom dat hij een sterke aanwinst is voor de Coöperatie, en vooral voor onze leden de musea in Groningen.”
“Ik ben erg blij met deze uitdaging,” aldus Vemer. “De musea in Groningen zijn een essentieel onderdeel van het cultureel erfgoed van de provincie, en verdienen daarom alle ondersteuning.“ De Coöperatie Sterke Musea Groningen helpt de Groningse musea, van klein tot groot, door inzet van deskundigen. Ondersteuning kan op veel gebieden plaatsvinden, bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfskunde, marketing, vrijwilligersbeleid, educatie en fondsenwerving. De 129 musea in Groningen ontvangen jaarlijks een miljoen bezoekers. Van deze musea zijn er momenteel 62 lid van de coöperatie, die een breed scala aan onderwerpen vertegenwoordigen. Er worden jaarlijks bijna 20 projecten uitgevoerd.
Het bestuur is mevrouw Edzes zeer erkentelijk voor alles dat zij heeft gedaan als één van de initiatiefnemers van de coöperatie. “We zullen op gepaste wijze, samen met onze leden, afscheid van haar nemen in mei,” aldus Durkstra.
Bron: Lisa Witte, Museumadviseur Coöperatie Sterke Musea Groningen U.A.