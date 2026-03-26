Politie zoekt getuigen van mishandeling Groningen

GRONINGEN – Op zondag 11 januari 2026 rond 06.00 uur vond er een mishandeling plaats op de H.N. Werkmanbrug in Groningen, tussen de binnenstad en het hoofdstation. De politie onderzoekt de zaak en is op zoek de verdachten en een belangrijke getuige.
Op camerabeelden is te zien hoe een slachtoffer na het stappen in gesprek raakt met twee jonge mannen die al op de brug staan. Kort daarna wordt het slachtoffer door hen mishandeld.
Belangrijke getuige in beeld
Op de beelden is nog iemand te zien. Aan de andere kant van de brug staat een jonge man te kijken. Vlak vóór de mishandeling loopt hij weg. Mogelijk heeft hij gezien wat er is gebeurd, wat er aan de mishandeling vooraf ging of weet hij wie de verdachten zijn. We komen daarom graag met deze man in contact.
Signalement getuige:
- Man
- 18 tot 25 jaar
- Lichte huidskleur
- Normaal postuur
- Witte trui met capuchon
- Spijkerbroek
- Zwarte jas
- Witte Nike-sneakers
Beelden nu nog geblurd
De politie heeft beelden van de twee verdachten. Op dit moment zijn deze nog geblurd. We geven betrokkenen eerst de kans om zich te melden. Meldt de getuige of melden de verdachten zich niet binnen een week? Dan worden de beelden herkenbaar getoond.
Signalement verdachten
Verdachte 1:
- Man
- 18 tot 25 jaar
- Lichte huidskleur
- Normaal postuur
- Kort tot halflang bruin haar
- Zwarte jas
- Donkerblauwe spijkerbroek
- Sneakers
Verdachte 2:
- Man
- 18 tot 25 jaar
- Licht getinte huidskleur
- Slank postuur
- Donker krullend haar
- Zwarte jas
- Spijkerbroek
- Sneakers
Meld je nu!
Ben jij de getuige? Of herken je (één van) de verdachten? Neem dan contact op met de politie. Zo voorkom je dat we herkenbare beelden van de verdachten verspreiden. Bel de Opsporingstiplijn via 0800-6070 of ga naar het tipformulier. Liever anoniem informatie doorgeven? Dat kan via 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl.
Bron: Politie Groningen