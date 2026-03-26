Rijbewijskeuringen in Ter Apel

TER APEL – Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u een zgn. groot rijbewijs (C/D/E) gaat halen of vernieuwen, of wanneer u van het CBR om medische reden een arts moet bezoeken.
Automobilisten kunnen zich via RegelZorg Rijbewijskeuringen bij Fysiotherapie Ter Apel op woensdag 22 april, woensdag 20 mei en woensdag 24 juni 2026 medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs.
Afspraak maken
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via RegelZorg:
Gemakkelijk en snel via de website: www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de afsprakenlijn: 088-23 23 300. Voor het laten invullen van een rapport oogarts gaat u naar www.regelzorg.nl/oogarts
De Procedure
Het RDW informeert u 19 weken voor het verlopen van uw rijbewijs via de post of mijnoverheid.nl. Maar het is goed om ook zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten te houden en begin 4 maanden voor deze datum met het verlengen van uw rijbewijs. De eerste stap is het kopen en invullen van een Gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een papieren Gezondheidsverklaring kunt u kopen bij sommige gemeenten (het is verstandig om dus eerst even contact te leggen met de gemeente) of bij het CBR.
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als antwoord krijgt u van het CBR een verwijzing (soms meerdere verwijzingen) met bijbehorende ZD-codes die de keuringsarts online moet invullen. Op dát moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring.
De artsen waar RegelZorg mee samenwerkt, zijn aangesloten bij Zorg Domein. Zij vullen de verwijzing (en) digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR. Meer informatie over de procedure vindt u via deze link: https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-verlengen/nl
Bron: Regelzorg