Roeland van der Schaaf verkenner coalitievorming gemeente Oldambt

OLDAMBT – In Oldambt is tijdens het duidingsdebat Roeland van der Schaaf aangewezen als verkenner voor de vorming van een nieuwe coalitie. Zijn benoeming volgt op een voordracht van GROENLINKS-PvdA, dat met vier zetels als grootste uit de verkiezingen is gekomen.
Als verkenner gaat Van der Schaaf de komende periode met alle partijen in gesprek om te onderzoeken welke vorm van samenwerking het beste past bij de uitslag van de verkiezingen en welke mogelijkheden er zijn voor de vorming van een stabiel nieuw college. Van der Schaaf geeft aan het een eer te vinden dat hem deze rol is toevertrouwd. “Ik vind het belangrijk om op deze manier een bijdrage te leveren aan de democratie. Alle partijen moeten de kans krijgen om hun inbreng te leveren, met het oog op de toekomst van de gemeente. Mijn inzet is om te komen tot een zorgvuldig en goed onderbouwd advies.”
Van der Schaaf brengt ruime bestuurlijke ervaring mee. Hij was van 2010 tot 2012 gemeenteraadslid in Groningen en van 2012 tot 2022 wethouder in die gemeente. Sinds 2022 is hij dijkgraaf van Waterschap Noorderzijlvest. Daarnaast heeft hij een achtergrond als historicus en filosoof en werkte hij onder meer bij woningbouwverenigingen en woningcorporaties. Door zijn brede ervaring en politieke betrokkenheid op jonge leeftijd is hij goed in staat om verschillende belangen te doorgronden en partijen met elkaar te verbinden.
Het duidingsdebat vormde het eerste moment waarop de nieuwgekozen partijen gezamenlijk bijeenkwamen na de verkiezingen van afgelopen woensdag. Daarmee is het startsein gegeven voor de volgende fase in het proces. Gert Engelkens, lijsttrekker van GROENLINKS-PvdA, laat weten dat op korte termijn gesprekken worden gevoerd met de alle partijen om de mogelijkheden voor samenwerking te verkennen.
Bron: Gemeente Oldambt