Ronde Tafel 41 Winschoten organiseert voor de tweede keer de wandeltocht Winschoten Uitgelicht

WINSCHOTEN – Na een succesvolle editie met maar liefst 500 deelnemers keert Winschoten Uitgelicht terug. Op vrijdag 3 april 2026 organiseert De Ronde Tafel Winschoten opnieuw een avondwandeling door de binnenstad, waarbij licht en beleving centraal staan.
Deelnemers kunnen tussen 20:00 en 21:00 uur starten voor een route langs verschillende plekken in Winschoten die speciaal voor deze avond worden uitgelicht. Tijdens de wandeling worden bezoekers meegenomen langs bijzondere locaties en minder bekende plekken in de stad.
De wandeling is toegankelijk voor een breed publiek en geschikt om samen te lopen met vrienden,
familie, collega’s of het gezin. Onderweg wordt gezorgd voor hapjes en een drankjes, waardoor het
niet alleen een ontdekkingstocht door de stad is, maar ook een gezellige avond uit.
De organisatie is dit jaar volledig in handen van De Ronde Tafel Winschoten. De serviceclub zet zich in voor lokale goede doelen en gebruikt evenementen zoals Winschoten Uitgelicht om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen.
Met het succes van vorig jaar nog vers in het geheugen, verwacht de organisatie opnieuw veel
belangstelling. Mogelijk is dit bovendien de laatste editie van het evenement, wat deze avond extra
bijzonder maakt voor bezoekers die het nog één keer willen meemaken. Ook ondernemers kunnen dit jaar aanhaken. Bedrijven krijgen de mogelijkheid om als sponsor onderdeel te worden van de route en zo zichtbaar te zijn voor het publiek.
Tickets zijn vanaf vandaag verkrijgbaar via de website van RT41 Winschoten op www.rt41.n
Bron: Ramon Klaassens