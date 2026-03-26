Studenten kruipen in rol van directeur bij Martiniplaza

GRONINGEN – Hoe leuk en interessant is het om directeur te zijn van Martiniplaza en leiding te geven aan een bedrijf in een bijzondere branche.
Vandaag lopen vier studenten van Noorderpoort Groningen een dag mee bij Martiniplaza als ‘Directeur voor 1 dag’, een project waarbij studenten ervaren hoe het is om een dag in de rol van de directeur te kruipen. Tijdens deze dag krijgen zij een kijkje achter de schermen en denken zij mee over actuele vraagstukken binnen Martiniplaza en de branche van Events, Theater, Topsport en Congressen.
Meelopen met de directie
Gedurende de dag sluiten de studenten aan bij verschillende overleggen, wordt inzicht gegeven in de
bedrijfsvoering en krijgen ze een uitgebreide rondleiding. Daarnaast zien zij van dichtbij wat er allemaal komt kijken bij het aansturen van deze grote evenementenlocatie.
Werken aan echte vraagstukken
Naast het meelopen gaan de studenten zelf aan de slag met een casus. Hierbij denken zij onder andere na over de programmering van Martiniplaza. Aan het einde van de dag presenteren zij hun ideeën en adviezen aan de directie en het managementteam.
Frisse blik van studenten
Met ‘Directeur voor 1 dag’ wil Martiniplaza studenten laten zien hoe het er binnen de organisatie aan toegaat. Tegelijkertijd krijgt de organisatie nieuwe inzichten door de frisse blik van studenten en hun
ideeën. Daarnaast geeft het inzicht in een bedrijfstak die volop in ontwikkeling is en continue inspeelt
op actuele omstandigheden.
