Video: Virtuele uitkijktoren laat bezoekers Groningen van boven beleven

SMEERLING- In het Dal van de Ruiten Aa bij Smeerling is het project Groningen van Boven gelanceerd. Met dit initiatief kunnen bezoekers het landschap digitaal vanuit de lucht bekijken, zonder dat er fysieke uitkijktorens in de natuur nodig zijn.
Op verschillende locaties in de provincie kunnen bezoekers een QR code scannen, waarna zij op hun telefoon een panoramisch uitzicht krijgen over de omgeving. Volgens initiatiefnemer Leon Eikens is het een nieuwe manier om de provincie te ontdekken. “We willen mensen op een andere manier naar het landschap laten kijken en ze stimuleren om eropuit te gaan.”
Via een interactieve kaart zijn alle locaties van de virtuele uitkijktorens te vinden, met daarbij tips voor natuur, cultuur, horeca en overnachtingsplekken in de buurt. Iedere locatie vormt zo het begin van een nieuwe ontdekkingstocht door Groningen.
Bij elke plek hoort bovendien een eigen verzamelbutton. Tijdens het digitale uitzicht kunnen bezoekers op zoek naar een verborgen kat. “Het is ook een spelelement,” legt Eikens uit. “Zo hopen we dat mensen meerdere locaties gaan bezoeken.”
Groningen van Boven is een initiatief van Leon Eikens en Wim van der Glas en kwam tot stand in samenwerking met Stichting ZO! Groningen, met steun van de provincie Groningen en gemeente Westerwolde. Met het project hopen de initiatiefnemers dat zowel inwoners als toeristen het Groninger landschap vanuit een verrassend nieuw perspectief gaan beleven.
Malou Vos