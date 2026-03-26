Video: Virtuele uitkijktoren laat bezoekers Groningen van boven beleven

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 26 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WINTERSE BUIEN | KANS OP GLADHEID

Ook vandaag is er grote kans op buien en daarbij is het ook wat kouder dan gisteren. Vanochtend is het 2 tot 4 graden en vanmiddag 4 tot 6 graden, en door die kou is de kans op hagelbuien vrij groot. En ook een sneeuwbui is mogelijk. Door een hagelbui kan het snel glad worden op de weg, maar er is ook wat zon en later vandaag neemt de kans op buien wat af. Er staat een matige tot vrij krachtige west-noordwestenwind, maar in een bui is er ook kans op windstoten.

Vanavond neemt de wind af en er komen meer opklaringen, maar er is vanavond en vannacht juist bij ons nog kans op een winterse bui. Dat kan gemakkelijk gladheid geven, want de minimumtemperatuur ligt vannacht rond het vriespunt. En met de zwakkere wind is er daarom ook vorst aan de grond.

Morgen is het droog met mooie zonnige perioden en stapelwolken. Morgenavond is het weer bewolkt en zaterdagnacht valt er af en toe regen. Matige zuidwestenwind morgen, maximumtemperatuur rond 9 graden. In het weekend is het ‘s middags ook 9 of 10 grdaen, en ‘s nachts 2 tot 4 graden. Zaterdag begint misschien nog met wat regen, maar verder is het weekend overwegend droog met zonnige perioden en een matige westenwind.

Na het weekend komt in dat laatste beeld eerst maar weinig verandering.