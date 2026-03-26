Volop’69 Dames 1 opnieuw kampioen in de eerste klasse

PEKELA – Volop’69 Dames 1 heeft zich opnieuw tot kampioen gekroond in de eerste klasse. Met een overtuigende 4-0 overwinning op directe concurrent Set Uppers Dames 2 stelde het team uit Pekela het kampioenschap veilig.
In eigen huis maakten de dames het karwei overtuigend af. Hoewel het spel niet in alle fases van de wedstrijd even hoogstaand was en de wedstrijd af en toe rommelig verliep, stond het resultaat uiteindelijk geen moment ter discussie. Vooral in de derde en vierde set werd het nog spannend, maar op de beslissende momenten liet Volop’69 zien waarom het opnieuw bovenaan is geëindigd.
Met deze titel schrijft Volop’69 Dames 1 opnieuw clubgeschiedenis, want het team is nu voor het tweede jaar op rij kampioen geworden in de eerste klasse. Een knappe en bijzondere prestatie, die binnen de vereniging en daarbuiten niet onopgemerkt bleef.
Na afloop werd het kampioenschap uitbundig gevierd. Binnen de vereniging werd stilgestaan bij deze mooie teamprestatie en bij een seizoen waarin inzet, teamspirit en doorzettingsvermogen opnieuw hebben geleid tot een verdiend kampioenschap.
Volop’69 Dames 1 kijkt met trots terug op een sterk seizoen en wil iedereen bedanken voor de steun, betrokkenheid en felicitaties rondom deze mooie prestatie.
Bron: Volop ’69