Voorbereidingen renovatie gemeentehuis Pekela in volle gang

OUDE PEKELA – De voorbereidingen voor de renovatie van het gemeentehuis in Oude Pekela zijn in volle gang.
Het gebouw voldoet niet meer aan de eisen van de tijd en is hoognodig aan een opknapbeurt toe. Ook is het te klein nu Pekela als gemeente zelfstandig blijft en daardoor meer personeel nodig heeft.
In eerste instantie was het de bedoeling om een nieuw gemeentehuis te bouwen maar dat bleek veel te duur uit te pakken. Na de zomer begint de verbouwing. Dat zal enige consequenties hebben, maar de dienstverlening blijft uiteraard op peil.
Hoe het gemeentehuis eruit komt te zien?