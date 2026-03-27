Activiteiten bij Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Zaterdag 4 april Börgbloumkes in de tuin van Borg Welgelegen

10:00 uur – 11:30 uur Veenborg Welgelegen De Vosholen 60, Sappemeer



Ga mee op ontdekkingstocht door de tuin achter Borg Welgelegen.

Je wandelt door een jaarrond bloeiende tuin vol kleur en verrassingen. Al vroeg in het voorjaar verschijnen de eerste Börgbloumkes: sneeuwklokjes, krokussen, wilde narcissen, kievitsbloemen en meer.

Onderweg vertellen gidsen over de historie van Borg Welgelegen en het tuinontwerp, terwijl jij zelf speurt naar de eerste vroege bloeiers.

Loop mee en ontdek hoe de tuin na de winter weer tot leven komt!

Zaterdag 4 april Vogels kijken in het Reitdiepgebied

07:00 uur – 10:30 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen



Fiets mee door het vogelrijke gebied rond Harssensbosch, Paddepoel en Koningslaagte.

Samen met een gids speur je onderweg naar de weidevogels die hier leven. Met een beetje geluk spot je kievit, grutto en tureluur, maar ook smient, krak-, slob- en kuifeend. Misschien laat zelfs een lepelaar of zilverreiger zich zien.

Stap op de fiets en ontdek de vogelschat van dit prachtige gebied!

Maandag 6 april Paasspeurtocht op het Bourtangerveld

13:00 uur – 15:00 uur Bourtangerveld W.Lodewijkstraat 33 Bourtange



Ga op tweede paasdag op avontuur in het Bourtangerveld.

Samen met gidsen van Het Groninger Landschap trek je het gebied in voor een spannende speurtocht vol sporen, verrassingen en ontdekkingen.

Ouders mogen mee. Ben je ouder dan 6 en durf je alleen, dan kan dat. Jonger dan 6? Neem dan je ouder of verzorger mee.

Woensdag 8 april Lezing: Luchtwachttorens in de Koude Oorlog

19:30 – 22:00 uur Bezoekerscentrum Waddenkust Hoofdstraat 83, Pieterburen



Ontdek de geschiedenis van Luchtwachttoren 701 bij Warfhuizen.

Deze gerestaureerde toren uit de Koude Oorlog was ooit een uitkijkpunt voor vrijwilligers die vijandelijke vliegtuigen moesten signaleren. Torenwachter Dick van den Berg neemt je mee terug in de tijd met verhalen en historisch beeldmateriaal.

Ervaar hoe tastbaar de Koude Oorlog hier nog is.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Bron: Het Groninger Landschap