Brandweer Ter Apel organiseert brandweerwedstrijden

TER APEL – Morgen, zaterdag, organiseert brandweer Ter Apel brandweerwedstrijden in de klasse brandbestrijding.
Zaterdag vormt Ter Apel het decor voor de provinciale brandweerwedstrijden in de klasse brandbestrijding. De wedstrijdorganisatie heeft een uitdagend scenario voorbereid, waarin actuele begrippen vanuit het taakveld brand aan het bod komen.
Wie Ter Apel zegt, zegt geschiedenis, doorzettingsvermogen en – laten we eerlijk zijn – actualiteit. Het dorp, bekend van het eeuwenoude Klooster Ter Apel, de gevangenis, opvangcentrum COA en gelegen in het uiterste zuidoosten van onze provincie, staat de laatste jaren regelmatig in het landelijke nieuws. Niet altijd vanwege de rust en ruimte waar Groningen zo om bekend staat, maar juist vanwege de uitdagingen waar het dorp mee te maken heeft.
Het organiserend korps van Ter Apel heeft zich, ondanks alles wat er dagelijks op het dorp afkomt, met volle inzet voorbereid om zaterdag de deelnemende ploegen een uitdagende en realistische oefening voor te schotelen.
De deelnemende korpsen zijn: Winschoten 2, Jeugdleiders Hoogezand, Delfzijl 2, Finsterwolde 1, Middelstum, Wagenborgen, Wehe den Hoorn, Woldendorp, Oude Pekela en Marum. De eerste wedstrijd is om 7.30; de laatste om 17.00 uur.
De deelnemende korpsen en ook het publiek moet zich melden aan de Nomdenweg 2A-2 in Ter Apel. Daar worden ze verder gestuurd. De locatie waar de wedstrijd wordt gehouden is geheim.
Op de wedstrijdlocatie zijn broodjes hamburger en drinken verkrijgbaar.
Om 19.00 uur zal burgemeester Jaap Velema de prijzen uitreiken.
Bron: ABWC ( Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité)