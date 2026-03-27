Definitieve uitslag en zetelverdeling Veendam vastgesteld

VEENDAM – Om 10.00 uur is donderdag tijdens een openbare zitting van het Centraal Stembureau de definitieve uitslag en zetelverdeling van de gemeenteraadsverkiezing in de gemeente Veendam vastgesteld. Dit gebeurde in de raadzaal van het gemeentehuis.
De uitslag werd voorgelezen. Daarna was er de mogelijkheid om mondeling bezwaar te maken. Er zijn geen mondelinge bezwaren ingediend. Het proces-verbaal werd ondertekend en de uitslag daarmee definitief vastgesteld.
Het proces-verbaal, met daarin de definitieve uitslag, is te vinden op de website van de gemeente Veendam. De definitieve uitslag is te vinden op: https://www.veendam.nl/definitieveuitslag
Bron en foto’s: Peter Panneman