Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met meziek in streektoal, de spreuk van de zoaterdag en de Dieverdoatsie agenda. Lilian, Margriet, Kineke en Harma kommen op de kovvie. Dit umdat het de leste keer van t seizoen sept-mrt is dat zai um beurten ain verhoaltje en de biblio agenda veurlezen
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Presentatie is deze keer in handen van Jan van Assema. Naast de vaste onderdelen, zoals de activiteitenagenda, het weerbericht en de krantenkoppen, besteedt hij aandacht aan het LHBTI+ koor Dieverdoatsie dat optreedt op in het MOW, De Driedorpenwandeling half april met nieuwe afstand, Open repetitie Trommelgroep Westerwolde en passieconcert door Vocaal Ensemble “Het Hoogeland” in de Magnuskerk.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
