Feestelijke Paasactie in de Parkwijk met speurtocht en gratis lunch

STADSKANAAL – Op zaterdag 4 april staat de Parkwijk in Stadskanaal in het teken van Pasen. Op het kerkplein aan de Irenelaan 23 in Stadskanaal wordt een gezellige en toegankelijke Paasactie georganiseerd voor kinderen en hun ouders. Tussen 12.00 en 16.00 uur is iedereen welkom om mee te doen aan diverse activiteiten, een speurtocht en te genieten van een gratis lunch.
Voor kinderen van 3 tot 12 jaar is er een speurtocht rond het paasthema: we volgen het spoor van chocolade-eitjes! Kinderen van 3 tot 5 jaar nemen deel onder begeleiding van een ouder of verzorger. Vanaf 14.00 uur vertrekken groepjes vanaf het kerkplein om de speurtocht te lopen.
Naast de speurtocht zijn er op het plein zelf volop activiteiten. Zo kunnen zij onder andere meedoen aan kringspelen en creatieve werkjes waaronder het beschilderen van ‘happy stones’.
Ook aan ouders is gedacht. Gedurende de middag staan koffie en thee klaar met iets lekkers. Tussen 12.00 en 14.00 uur wordt bovendien een gratis lunch aangeboden, zolang de voorraad strekt.
Met deze Paasactie willen de organisatoren hun betrokkenheid bij de wijk laten zien en samen met bewoners toeleven naar Pasen. “We willen zichtbaar aanwezig zijn in de Parkwijk en samen Pasen vieren als het feest van het leven.
Praktische informatie:
- Datum: zaterdag 4 april 2026
- Tijd: 12.00 – 16.00 uur
- Locatie: Kerkplein, Irenelaan 23, Stadskanaal
- Voor wie: Kinderen van 3 tot 12 jaar en hun ouders/verzorgers
- Kosten: Gratis deelname
Paasviering: zondag 5 april 10.00 u.
Bron: Jaco van der Sterre