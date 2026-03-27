Het Stadskanaalster Achterhuis en live-muziek bij Bevrijdingswandeling Wandelen in Westerwolde 

STADSKANAAL – Stichting Wandelen in Westerwolde houdt op dinsdag 5 mei de tweede editie van de Bevrijdingswandeling. Deze keer staat de wandeling in het teken van de geschiedenis van Het Stadskanaalster Achterhuis en Monument 21. De wandeling vindt dan ook plaats in en rond Stadskanaal, in samenwerking met recreatiepark De Kapschuur. De Bevrijdingswandeling wordt omlijst met live-muziek door Twij Körten Twij Langen en Josien Bakker.
De wandelaars hebben keuze uit afstanden van vijf en tien kilometer. De route voert door onder andere het Adamsbos, de voormalige vloeivelden en het Pagedal. Ook lopen de wandelaars langs Monument 21 op een groenstrook aan de Kromme Wijk, nabij de oorspronkelijke locatie van het boerderijtje van de familie Drenth. Dit kunstwerk bestaat uit 21 platen van cortenstaal. Dit getal verwijst naar het aantal bewoners van het Stadskanaalster Achterhuis. De platen zijn licht gebogen en symboliseren de bladzijden uit een boek. Nabij het kunstwerk staat een bank met de namen van de bewoners en enige uitleg.
De Bevrijdingswandeling biedt een mooie mix van wandelen, geschiedenis, sfeer en gezelligheid. De muzikale optredens onderweg – van Josien Bakker en Twij Körten, Twij Langen, bestaande uit Eltje Doddema, Harm Tabak en de broers Bart & Evert Kruizinga – zorgen voor extra sfeer.
De wandelingen gaan van start bij Camperpark Noord op recreatiepark De Kapschuur aan De Vloeivelden 3, Stadskanaal. De deelnemers gaan van start tussen 17.00 en 18.00 uur. Inschrijving vooraf kan op www.bevrijdingswandeling.nl.
