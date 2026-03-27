Jubileumexpositie Dierenfotograaf Iris van Velzen bij MoeNieks in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – In het weekend van 2 en 3 mei vindt op het erf van MoeNieks in Vlagtwedde een jubileumexpositie plaats van dierenfotograaf Iris van Velzen.
Ter gelegenheid van haar 10-jarig jubileum als fulltime fotograaf wordt bij MoeNieks een selectie van het werk van dierenfotograaf Iris van Velzen getoond, met name van IJslandse paarden en honden. De expositie is geen traditionele galerie, maar verspreid over erf, tuin, deel en kapschuur. Bezoekers kunnen vrij rondlopen, de kunstwerken bekijken en de omgeving ervaren.
De expositie is vrij toegankelijk op:
zaterdag 2 mei van 10:00 tot 17:00 uur
zondag 3 mei van 10:00 tot 17:00 uur
Locatie:
MoeNieks
Weenderstraat 44
Vlagtwedde
Bezoekers zijn van harte welkom.
www.irisvanvelzen.nl
Instagram: @irisvanvelzen
Facebook: @irisvanvelzenfotografie
Bron: Iris van Velzen