VLAGTWEDDE – Jumbo Vlagtwedde viert 30 jarig bestaan
Vandaag viert het familiebedrijf Jumbo Vlagtwedde hun 30 jarig bestaan.
En als je jarig bent dan trakteer je en zo kregen de eerste honderd klanten vanmorgen een appeltaart bij hun aankopen.
Eind 1995 trokken Henk en Truus Schoot de deur van hun buurtsuper in Haarle, een Sallands dorp tussen Raalte en Nijverdal, achter zich dicht en verhuisden naar Vlagtwedde, dat was voor heel veel van hun familie en bekenden “het hoge noorden”, waar begin je aan?
Henk en Truus begonnen hun loopbaan samen in de kruidenierswereld met een SRV verkoopwagen in Diepenveen voordat ze vertrokken voor een avontuur in de buurtsuper in Haarle.
Toen er in Vlagtwedde een locatie beschikbaar kwam trokken ze daar naar toe.
Daar begonnen ze met een De Boer Supermarkt, later veranderde dat in een Super de Boer.
Weer later werd dat een C1000 totdat het overging naar de Jumbo organisatie.
Zoon Gerbert en Sjon runnen het bedrijf met een team die als één grote familie samenwerkt.
Samenwerken is ook wat de zwagers hoog in het vaandel hebben staan en willen dat overbrengen, niet alleen in de winkel maar ook naar de klanten in het dorp en wijde omgeving, “wij hebben elkaar nodig om te bloeien en elkaar te versterken” is hun leus.
Maar ook naar de medewerkers wordt dat duidelijk, we hebben elkaar nodig.
Vandaag waren Alita Rendering (Kuper) en Erwin Ananias ook 30 jaar verbonden aan het bedrijf.
Bijzonder is dat veel van de medewerkers al een lange tijd werkzaam zijn in het bedrijf.
Gekscherend wordt ook wel eens gesproken dat het bedrijf ook wel eens wordt gezien als een relatiebureau.
Al diverse relaties zijn begonnen tijdens het vakkenvullen en tweede generaties werken nu ook in de winkel.
Ook de oud-medewerkers hebben nog altijd een sterke verbondenheid met het bedrijf.