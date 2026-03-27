Kamp de Beetse ’s weekends weer open voor publiek

SELLINGEN – Voormalig werk- en interneringskamp de Beetse in Sellingen opent vanaf zaterdag 4 april weer de deuren. Elke zaterdag en zondag tussen 13.00 en 17.00 uur tot en met oktober is de museumbarak aan de Zevenmeersveenweg 10 in Sellingen vrij toegankelijk voor publiek. Tijdens de openingstijden is een vrijwilliger aanwezig om bezoekers te ontvangen en tekst en uitleg te geven over de bewogen geschiedenis van deze bijzondere plek.
Kamp de Beetse was in gebruik in de periode 1935 – 1948 en heeft verschillende doelgroepen gehuisvest. Het begon als werkverschaffingskamp. Werklozen uit het hele land werden hierheen gestuurd om onvruchtbare grond om te spitten en te bemesten zodat het geschikt werd als landbouwgrond. In de Tweede Wereldoorlog is het een werkkamp voor Joden geweest. Deze werden uiteindelijk via het treinstation in Stadskanaal afgevoerd naar Westerbork en uiteindelijk de vernietigingskampen.
Kamp de Beetse is later in de Tweede Wereldoorlog gebruikt voor de arbeidsinzet en bood plek aan NSB-vrouwen en kinderen die vanwege de oprukkende geallieerden waren gevlucht uit zuidelijk Nederland. Na de oorlog was het tot in 1948 een interneringskamp waar NSB’ers en SS’ers voor straf werden opgesloten. Daarna werd Kamp de Beetse bijna volledig afgebroken. Dankzij de inspanningen van de in 2023 overleden Jaap Spanninga is het sinds 2014 als herinneringsplek in gebruik.
Op het voormalig kampterrein staat inmiddels ook een tweede barak. Deze replica is gebouwd door vrijwilligers en is aan de buitenkant inmiddels gereed. Vrijwilligers van Kamp de Beetse zijn nog wel druk bezig om de binnenzijde van de barak af te werken en in te richten. Als dit klaar is wordt in deze barak het verhaal verteld over de werkverschaffing vanaf 1935. Dit is een belangrijk onderdeel van de historie van Westerwolde.
Bron: René Hut