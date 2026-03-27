DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Bunde

De Duitse politie heeft donderdagavond een 47-jarige Bulgaar aangehouden die internationaal gezocht werd. Hij was als passagier in een auto vanuit Nederland Duitsland binnengekomen. In het kader van de tijdelijk heringevoerde interne grenscontroles werd de auto kort voor 20.00 uur bij de rustplaats Bunderneuland aan de A280 staande gehouden en gecontroleerd. Tijdens de identiteitscontrole bleek dat er een Europees arrestatiebevel tegen de 47-jarige was uitgevaardigd. Hij was in Bulgarije veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor het in omloop brengen van valse bankbiljetten en deelname aan mensenhandel. Na een nacht in een politiecel te hebben doorgebracht, werd hij vanochtend voorgeleid aan de rechtbank van Leer. Vervolgens werd hij naar een penitentiaire inrichting gebracht. Het Openbaar Ministerie in Oldenburg heeft de verdere uitleveringsprocedure aan Bulgarije overgenomen.

Weener

Om twee uur gistermiddag is op het fietspad langs de Alte Bahnhofstraße een 16 jarige fietsster aangereden. Zij werd door een bestuurster van een donkergroene auto over het hoofd gezien toen deze vanaf een erf de weg opreed. De fietsster kwam bij de aanrijding ten val en raakte gewond. De automobiliste is na een kort gesprek weggereden zonder haar gegevens achter te laten. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.

Papenburg

Om vier uur gistermiddag is bij de Meyer Werft brand in een in aanbouw zijnde schip uitgebroken. De brand brak tijdens laswerkzaamheden in de machinekamer uit. Hierbij kwam veel rook vrij. Het vuur werd door de bedrijfsbrandweer en brandweer Papenburg Untenende geblust. Er is niemand gewond geraakt.

Om 17.27 uur zijn gistermiddag op de kruising van de Rheiderlandstraße / B70 in Papenburg twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Het ongeval gebeurde toen een 40 jarige bestuurster van een Audi Q3 een tegemoetkomende Peugeot 207 over het hoofd zag, toen zij vanaf de Rheiderlandstraße de B70 wou oprijden. Bij de aanrijding raakten de 68 jarige bestuurster van de Audi en haar 70 jarige passagier zwaargewond. De veroorzaakster van het ongeval bleef ongedeerd. De totale schade wordt op 30.000 euro geschat.

Haren

Tussen maandag en donderdag is aan de Schulstraße met een straatklinker een raam van een verenigingsgebouw ingegooid. Vervolgens werd het gebouw doorzocht. Voor zover bekend is er niets gestolen. De schade bedraagt 500 euro. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Haren op te nemen 05932/72100.

Sögel

Tussen maandag en donderdag is vanaf een erf bij een woning aan de An der Rehwiese een koperen buis van circa acht meter lang, met een geschatte waarde van 100 euro, gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met het politiebureau Hümmling-Sögel op 05952/93450.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland