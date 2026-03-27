Leerlingen scholen Sellingen maken safaritocht

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 27 maart 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN VANAVOND REGEN | LICHT WISSELVALLIGE DAGEN

Eerst zijn er vandaag flinke zonnige perioden en hebben we een rustig weerbeeld, maar vanmiddag neemt de bewolking toe en aan het eind van de middag is er kans op wat regen. Meer regenkans is er vanavond en vannacht, want dan passeert een front met een paar lange perioden met regen. Na de kou en de vorst van vannacht stijgt de temperatuur langzaam naar een maximum van 9 graden. Er staat vanmiddag een matige zuidwestenwind.

Na die regen is morgenochtend nog een bui mogelijk en dan is het wisselend bewolkt, maar morgenmiddag is het vrij zonnig met wat stapelwolken. Maximumtemperatuur morgen rond 10 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind, minimum vannacht rond 4 graden.

Morgenavond is een enkele bui mogelijk maar daarna is het vrij helder en koud: minimum zondagnacht rond 0 graden. Zondag is er eerst veel zon, maar ‘s avonds gaat het regenen. In de eerste dagen van volgende week is het ook licht wisselvallig. Middagtemperaturen zondag en volgende week rond de 10 graden.