Lotte Hut winnaar verkiezingsquiz Pekela

PEKELA – Lotte Hut heeft de verkiezingsquiz van de gemeente Pekela gewonnen.
Een tijdje geleden kon iedereen meedoen aan de Verkiezingsquiz van de gemeente Pekela.
Dit waren de quizvragen:
1. Hoeveel stembureaus heeft de gemeente Pekela bij de komende gemeenteraadsverkiezingen?
2. Uit hoeveel raadsleden bestaat de Pekelder gemeenteraad?
3. Je kunt straks bij de verkiezingen ook gaan stemmen in Molen De Onrust. Afgelopen jaar vierde de molen een jubileum. Hoeveel jaar bestond de molen?
4. Uit minstens hoeveel leden moet een stembureau bestaan?
5. Hoeveel stemmen voor anderen (volmacht stemmen) mag je maximaal uitbrengen?
De antwoorden op de vijf vragen zijn:
1. De gemeente Pekela had 8 stembureaus bij de gemeenteraadsverkiezingen.
2. De Pekelder gemeenteraad bestaat uit 15 gemeenteraadsleden.
3. Molen De Onrust bestond vorig jaar 175 jaar.
4. Het stembureau moet uit minstens 3 leden bestaan.
5. Je mag maximaal 2 volmacht stemmen uitbrengen.
Tel je deze antwoorden bij elkaar op, dan kreeg je het antwoord 203.
Burgemeester Jaap Kuin heeft uit de ‘ballenbak’, met daarin alle inzendingen de gelukkige winnaar geloot: Lotte Hut! Het was de eerste keer dat ze aan een quiz meedeed en meteen prijs.
Vrijdag kreeg ze haar prijs: een muziekbox en de befaamde Pekelpuut overhandigd.
Bron: Gemeente Pekela